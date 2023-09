L’actrice de Jawan Nayanthara est-elle en colère contre Atlee ? Vous renoncez aux films de Bollywood ?

Acteur du Sud Vijay Antoinec’est fille Meera a été retrouvée morte à leur résidence le 19 septembre. Les policiers ont soupçonné un cas de suicide et son corps a été envoyé pour une autopsie afin de déterminer la cause du décès. Apparemment, Meera était une élève de classe 12 et luttait contre le stress et la dépression. Quelques heures après cet incident choquant, une vieille vidéo de Vijay Antony est devenue virale sur les réseaux sociaux, où il a exhorté les gens à s’abstenir de prendre des mesures extrêmes et a également parlé de la mort de son père.

Quand Vijay Antony parlait du suicide de son père

Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, Vijay Antony a évoqué la nécessité de rester fort face à l’adversité. L’acteur a également parlé de la perte de son père à un jeune âge par suicide et a exhorté les gens à s’abstenir de prendre une mesure aussi extrême.

Vijay a déclaré que peu importe à quel point la vie est douloureuse ou le type de difficultés que l’on doit traverser, une personne ne devrait jamais se suicider. L’acteur a parlé du suicide de son père et a révélé qu’il était décédé alors que Vijay n’avait que 7 ans et que sa sœur cadette en avait 5. Vijay a ajouté que de tels incidents sont déchirants pour les enfants. L’acteur a déclaré avoir vu à quel point il était difficile pour sa mère de s’occuper seule de ses deux enfants et des épreuves qu’elle devait traverser.

L’ancienne interview de Vijay sur les enfants confrontés à des tendances suicidaires devient virale

Dans la même interview, Vijay Antony a également parlé des enfants confrontés à des tendances suicidaires. L’acteur a déclaré que certains pourraient avoir ces pensées en raison de la situation financière de leur famille, tandis que d’autres pourraient se sentir trahis par une personne en qui ils ont confiance.

Vijay a ajouté que les enfants subissent aujourd’hui une immense pression liée aux études. L’acteur a expliqué comment les enfants sont envoyés en classe immédiatement après l’école. « N’oubliez pas que vous ne leur donnez même pas le temps de réfléchir. S’il vous plaît, ne faites pas ça. Laissez-leur un peu de temps pour être libres. Quant aux adultes, je veux qu’ils s’aiment plutôt que d’être obsédés par la richesse et le succès », a-t-il déclaré. » a ajouté l’acteur.

À propos de Vijay Antony

Vijay Antony et sa femme Fatima ont eu deux enfants ensemble. Meera, leur fille de 16 ans, qui étudiait en 12e année, s’est suicidée le 19 septembre. Le couple a également une autre fille, Lara.