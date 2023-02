L’actrice de Jawan Nayanthara brise le silence sur l’expérience de casting du canapé ; révèle que des faveurs ont été offertes en échange de rôles

L’actrice tamoule Nayanthara est incontestablement l’une des actrices les plus remarquables de l’industrie du sud. Populairement connue comme une superstar féminine, Nayanthara a cimenté sa carrière à ses propres conditions. Récemment, elle a révélé la triste vérité du canapé de casting dans l’industrie cinématographique. Nayanthara a expliqué comment on lui avait offert un rôle central en échange d’une faveur. L’actrice a courageusement rejeté l’offre et a construit sa carrière réussie par elle-même.

Lors d’un récent événement médiatique, Nayanthara a révélé qu’on lui avait offert des faveurs en échange d’un rôle important dans de grands films. Elle a refusé l’offre croyant en ses talents d’actrice. L’acteur était fort et courageux pour rejeter directement l’offre laide des cinéastes. Purement basée sur son talent, l’actrice s’est imposée comme l’une des acteurs les plus éminents de l’industrie cinématographique tamoule. Ce n’est pas la première fois qu’un acteur se confie sur son expérience de casting. De nombreux acteurs se sont manifestés pour dévoiler le rideau de la sombre vérité de l’industrie cinématographique.

Nayanthara est l’actrice principale du cinéma indien ayant principalement travaillé dans des films tamouls, télougou et malayalam. Elle est l’une des actrices les mieux payées d’Inde. L’année dernière, l’actrice est entrée dans un nouveau chapitre de sa vie en l’épousant beau de longue date célèbre réalisateur Vignesh Shivan. Plus tard, le couple a accueilli des jumeaux grâce à la maternité de substitution. Elle se prépare maintenant pour le film très attendu Jawan dirigé par Atlee Kumar. Le film met également en vedette Shah Rukh Khan, Vijay Sethupathi, Deepika Priyamani, Sanya Malhotra et Sunil Grover.

Sur le front du travail, Nayanthara a été vu pour la dernière fois dans le Parrain de Chiranjeevi. Elle apparaîtra ensuite dans le film de Bollywood Atlee’s Jawan face à Shah Rukh Khan faisant ses débuts en hindi. Un autre en préparation est le film tamoul Iraivan. Elle devrait également figurer dans deux films sans titre dont les titres de travail sont Lady Superstar 75 et NT-81.