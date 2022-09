L’actrice de Hush Hush, Soha Ali Khan, s’ouvre sur les difficultés rencontrées par les enfants stars malgré leurs privilèges [Exclusive]

Il y a eu beaucoup de débats sur le fait que les enfants vedettes soient favorisés et obtiennent des as faciles. Dernièrement, des enfants stars comme Ananya Monday, Janhvi Kapoor et Suhana Khan ont été massivement trollés et plus encore pour être nés dans la famille star. Bien que tous les enfants vedettes ne réussissent pas et qu’il existe des tonnes d’exemples. Soha Ali Khan est l’un des enfants vedettes qui est très conscient de ses privilèges et a expliqué que le fait d’être privilégié n’est pas toujours un bon espace. Dans une interaction avec BollywoodLife, nous avons interrogé l’actrice sur les enfants vedettes qui se faisaient massivement troller pour leur privilège et comment les choses avaient radicalement changé en 3 à 4 ans.

Elle a déclaré: “Je pense que des choses (népotisme) comme celle-ci existent dans toutes les industries. Ce qui aide, c’est l’accès aux personnes avec lesquelles j’ai certainement eu des stagiaires de l’as était aux directeurs, le pied dans la porte, parfois ils se sentent obligés de ne pas vouloir travailler avec toi mais ils se sentent obligés de te rencontrer donc ce n’est pas comme quelque chose que tu aimes, mais j’ai certainement envie de la plate-forme surtout quand il s’agit de choses comme le théâtre, l’industrie cinématographique ou même le cricket, ils sont égaux s’ils acceptent des gens basés sur le talent “.

L’actrice a ajouté : “Bien sûr, partout dans le monde, vous sentez que le monde est injuste et vous vous demandez toujours et parlez sans cesse de cette personne qu’elle a tellement de chance d’avoir parce que cette personne sait telle ou telle chose, coucher avec telle ou telle personne. C’est donc pas un jeu de comparaison très sain. Donc l’idée n’est pas de me comparer et je parle pour moi parce que les membres de ma famille sont farouchement indépendants et personne ne s’est jamais impliqué dans la journée de l’autre et même les gens peuvent le voir. Soha Ali Khan a été vue pour la dernière fois dans Hush Hush et reçoit beaucoup d’appréciation pour sa performance.