L’actrice de Hush Hush, Shahana Goswami, parle du népotisme à Bollywood ; dit: “Il n’y a pas de système dans l’industrie” [Exclusive]

Shahana Goswami est l’une des actrices les plus célèbres de l’industrie. Elle se qualifie de joueuse d’équipe lorsqu’on lui demande de faire des films d’ensemble. Alors qu’au milieu du débat sur le népotisme, nous avons interrogé Shahana sur son point de vue, cela a changé et maintenant les étrangers sont favorisés plus que les enfants vedettes par cette danse, à laquelle Shahana a dit qu’il n’y a pas de système dans cette industrie et c’est la raison pour laquelle tout le monde en reçoit film. Alors qu’en occident c’est différent. Parlant de la lutte, elle a dit avoir eu de la chance, “Je suis venue de nulle part et j’ai eu du travail lors de ma première audition. J’étais au bon endroit au bon moment et c’était de la pure chance.” Shahana est vue ensuite dans Hush Hush avec Juhi Chawla Soha Ali Khan et plus encore.