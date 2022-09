L’actrice de Hush Hush, Kritika Kamra, parle de la lutte contre l’étiquette “d’acteur de télévision” qui lui a été collée [Exclusive]

Kritika Kamra, qui a reçu des éloges pour son interprétation dans sa dernière série Web Hush Hush, parle de la bagarre avec le label de l’acteur de télévision dans une interview exclusive avec BollywoodLife, ” Il existe de nombreux labels que les gens utilisent dans cette industrie. Même au sein de l’industrie , il y a des stéréotypes sur le type d’acteur que vous êtes. Je pense que la seule façon de chercher si éviter cela est de continuer à travailler et de faire vos preuves encore et encore. Chaque film que j’ai fait jusqu’à présent à travers plusieurs séries d’auditions. J’ai toujours J’ai dû y aller et travailler pour un rôle et cela ne me dérange pas. Tout ce que j’ai sous contrôle, c’est que je peux faire une bonne réalisation qui met en valeur mes capacités et je pense que seul le travail peut être recherché pour écraser ces étiquettes briser ces moules .” N’est-ce pas la bonne manière ?