L’actrice de ‘Haseen Dilruba’, Taapsee Pannu, se souvient de son expérience maladroite en regardant des scènes explicites en famille

La bande-annonce du nouveau film de Taapsee Pannu ‘Haseen Dilruba’ a déjà créé un buzz parmi ses fans et ils ne semblent pas pouvoir contenir l’excitation. La bande-annonce est pleine de drame, de plaisir, d’émotions et bien sûr de quelques scènes explicites. Le film met également en vedette Vikrant Massey et Harshvardhan Rane.

Dans leur récente interview avec RJ Siddharth Kannan, Taapsee a parlé de la gêne qui entoure une scène audacieuse lorsqu’elle la regarde avec une famille. L’acteur de ‘Thappad’ s’est rappelé avoir regardé des scènes audacieuses à l’adolescence avec son père et à quel point tout le monde serait gêné.

Elle a dit que son père avait l’habitude de regarder des films en anglais et comme il n’y avait qu’une seule télévision à la maison, ils devaient tous regarder la même chose et ne savaient pas quoi faire lorsqu’une scène audacieuse apparaissait. « Nous n’avions qu’une seule télé, donc si papa commençait à regarder, nous n’aurions pas d’autre choix que de regarder avec nous. Nous ne sortions pas pour regarder des films, en soi. C’est normal d’avoir l’amour ou un certain genre de scène explicite . Mais cela devient très gênant quand c’est à côté de vos filles adolescentes. Donc, nous sommes tous les deux assis là, et c’est presque comme si nous avions tous commencé à transpirer, essayant de comprendre qui devrait faire quoi », a-t-elle déclaré. Le seul moyen de sortir de telles situations était de changer de chaîne ou d’aller chercher un verre d’eau, a déclaré Taapsee.

Vikrant Massey a admis lors de l’entretien qu’il avait été surpris en train de regarder un film pour adultes par un membre de sa famille. « Mes cousins ​​et moi regardions, et ma masi (tante) est entrée. Nous n’avons jamais pensé qu’elle serait debout à 3 heures du matin… Puis la marche de la honte. Je restais chez ma nani pendant quelques jours, et chaque fois que je tombais sur mon masi, buvais un verre d’eau ou quelque chose du genre, j’avais honte de la regarder dans les yeux. C’était très, très embarrassant », a-t-il déclaré.

« Haseen Dilruba » sortira le 2 juillet sur la plateforme de streaming en ligne Netflix.