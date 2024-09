Pennsylvanie Dame Maggie Smith, photographiée en 2015, a commencé sa carrière théâtrale à Oxford

L’actrice Dame Maggie Smith, connue pour les films Harry Potter et Downton Abbey, est décédée à l’âge de 89 ans, a annoncé sa famille. Légende de la scène et du cinéma britanniques, elle a remporté deux Oscars au cours de sa carrière : pour The Prime of Miss Jean Brodie en 1970 et California Suite en 1979. Elle a eu quatre autres nominations et a reçu huit prix Bafta. Dans les films Harry Potter, Dame Maggie incarnait l’acerbe professeur Minerva McGonagall, célèbre pour son chapeau de sorcière pointu et son attitude sévère avec les jeunes sorciers de Poudlard. Dans le drame à succès d’ITV Downton Abbey, elle a joué Violet Crawley, la comtesse douairière de Grantham, la grande matriarche qui excellait dans l’art de flétrir les répliques à travers les six séries de la série.

Dans un communiqué, ses fils Toby Stephens et Chris Larkin ont déclaré : « C’est avec une grande tristesse que nous devons annoncer le décès de Dame Maggie Smith. « Elle est décédée paisiblement à l’hôpital tôt ce matin, vendredi 27 septembre. Personne intensément privée, elle était avec ses amis et sa famille à la fin. Elle laisse deux fils et cinq petits-enfants aimants qui sont dévastés par la perte de leur extraordinaire mère et grand-mère. . « Nous aimerions profiter de cette occasion pour remercier le merveilleux personnel de l’hôpital de Chelsea et Westminster pour ses soins et sa gentillesse sans faille au cours de ses derniers jours. « Nous vous remercions pour tous vos aimables messages et votre soutien et vous demandons de respecter notre vie privée en ce moment. »

Pennsylvanie Dame Maggie Smith et Dame Judi Dench ont joué ensemble dans des films dont A Room With a View et The Best Exotic Marigold Hotel.