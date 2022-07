L’actrice de Good Luck Jerry Janhvi Kapoor sur la course infructueuse de Roohi au box-office; “Tant de films ne touchent même pas ce nombre” [Exclusive]

Janhvi Kapoor a quelques films intéressants en ligne et l’un d’eux est Good Luck Jerry qui devrait sortir sur Disney + Hotstar le 29 juillet 2022. L’actrice a été vue pour la dernière fois dans Roohi qui avait obtenu une sortie en salles. Le film n’était pas un grand succès et avait recueilli Rs. 23,25 crores au box-office. Récemment, BollywoodLife s’est entretenu avec Janhvi et tout en nous parlant de la collection de Roohi, l’actrice a déclaré : “Nous avons sorti au moment où la pandémie était à son apogée et les cinémas ne fonctionnaient qu’à 50 % de leur capacité. À cette époque, nous étions comme que nos chiffres sont moyens, sur le papier, personne n’a eu de perte, et c’était réussi. Mais maintenant, quand on regarde en arrière et rétrospectivement, il y a tellement de films qui n’atteignent même pas ce chiffre.