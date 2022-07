L’actrice de Good Luck Jerry Janhvi Kapoor RÉVÈLE sa routine d’entraînement et pourquoi elle suit un régime strict en ce moment [Exclusive]

Janhvi Kapoor est actuellement occupée à recueillir des éloges pour sa performance dans Bon Chanceux Jerry qui a commencé à être diffusé sur Disney + Hotstar le 29 juillet 2022. C’est le cinquième film de Janhvi, et l’actrice en très peu de temps a laissé une marque avec ses solides performances. En plus de son film, Janhvi attire également l’attention des gens pour de nombreuses raisons, comme ses avatars glamour lors des promotions du film, son corps en forme, ses spots de gym et bien plus encore. BollywoodLife a récemment interagi avec Janhvi et dans notre segment spécial F3 (Mode, Fitness, Films), nous lui avons posé quelques questions et appris des choses intéressantes à son sujet.

Lorsqu’on lui a demandé combien de temps elle mettait pour s’habiller pour un événement ou une interview, l’actrice a révélé qu’il lui fallait environ 50 minutes pour se préparer. De plus, Janhvi a déclaré qu’elle ne se souciait pas des gens qui la traînaient sur les réseaux sociaux pour les tenues qu’elle portait.

Nous apercevons souvent Janhvi à l’extérieur de la salle de sport, alors lorsqu’on lui a posé des questions sur sa routine d’entraînement, l’actrice a déclaré : “Je fais beaucoup de yoga, de pilates et j’adore faire de l’antigravité. C’est comme la partie la plus amusante de la journée, j’ai hâte de entraînements là-bas.”

De plus, lorsqu’on lui a demandé si Janhvi mangeait de la malbouffe ou si elle était toujours au régime, l’actrice a révélé que depuis les deux derniers mois, elle suivait un régime à cause de son film Mr et Mrs Mahi alors qu’elle y jouait le rôle d’un joueur de cricket. . Mais avant cela, elle mangeait de tout.

Janhvi a également révélé qu’elle attend avec impatience Laal Singh Chaddha et qu’elle adore regarder des films romantiques.

L’actrice a de nombreux films intéressants alignés. On la verra dans Mili, Mr et Mme Mahi, et Bawaal. Il y a quelques jours, l’actrice a terminé le tournage de Bawaal et s’est rendue sur Instagram pour en informer ses fans. Découvrez son message ci-dessous