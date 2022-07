L’actrice de Good Luck Jerry, Janhvi Kapoor, a critiqué son comportement grossier et non professionnel lors de son entretien; les gens se souviennent du professionnalisme de Sridevi

Eh bien, il y a un œil constant sur les célébrités de Bollywood et grâce aux médias sociaux, leur vie privée n’est plus privée car elles ont choisi d’être des personnalités publiques. Une interview vidéo de l’actrice de Good Luck Jerry, Janhvi Kapoor, a fait surface en ligne et elle a été critiquée pour son comportement grossier et non professionnel et les gens se souviennent à quel point Sridevi était professionnelle. Dans la vidéo, vous pouvez voir la journaliste faire tout son possible pour l’interroger, cependant, Janhvi n’était pas respectueuse envers elle et les netzines ont estimé qu’elle n’était pas professionnelle et arrogante.

Janhvi Kapoor critiquée pour son comportement arrogant et non professionnel envers un intervieweur

Janhvi, dans la défense de son comportement, a été vue en train de dire au journaliste qu’elle était extrêmement fatiguée et épuisée, “Je suis épuisé. je ne sais pas comment je vais faire ça. J’ai atterri… j’ai fini de tirer… j’ai pris un vol, mon vol a été annulé. Je n’ai pas dormi de la nuit. J’ai atterri… et j’étais comme ok, j’irai à la gym parce que j’ai besoin d’avoir l’air en forme. Je ne sais pas ce que j’ai fait au gymnase parce que j’avais tellement sommeil. Je ne sais pas ce que j’ai dit lors de ces interviews parce que j’ai tellement sommeil.”

Janhvi Kapoor a même été critiquée pour avoir mangé pendant l’interview et les gens lui ont rappelé comment sa mère Sridevi travaillait 10 fois plus dur qu’elle. L’actrice a récemment fait face à de nombreux trolls après son apparition dans Koffee With Karan 7 avec Sara Ali Khan. Dans l’émission, Janhvi a déclaré qu’elle aimerait faire un film intitulé Nepotism avec son frère Arjun Kapoor. Interrogée à ce sujet dans l’interview, elle a déclaré: “Je dis tellement de choses mais ***** t. Vous voyez, c’est la chose, ce que j’essaie de dire en ce moment. Si je suis au 20e entretien de la journée, j’ai tendance à dire n’importe quoi. Donc je pense que j’essayais de faire une blague, je n’ai pas très bien atterri.” Janhvi est clairement en tête des trollers.