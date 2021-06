L’actrice américaine Lisa Banes est dans un état critique après avoir été heurtée par un deux-roues qui a fui la scène à New York, a confirmé TMZ.

Des sources policières ont déclaré à TMZ que le tragique accident s’était produit vendredi soir dans l’Upper West Side, près du Lincoln Center, où elle serait en route pour retrouver sa femme Kathryn Kranhold et des amis pour le dîner. Elle aurait traversé un passage pour piétons lorsque le deux-roues l’a percutée.

Selon les rapports, le conducteur qui conduisait un scooter électrique rouge et noir a passé un feu rouge et lui a percuté, puis s’est échappé sans s’arrêter pour aider ou appeler la police.

Les SMU sont arrivés à temps pour trouver Lisa au sol avec un traumatisme crânien grave. Elle a été transportée à l’hôpital Mount Sinai Saint Luke peu de temps après, où, selon TMZ, elle a été admise aux soins intensifs et est toujours dans un état critique.

L’enquête pour trouver le coupable est en cours.

Dans une déclaration au New York Post, Kathryn a déclaré : « Nous en saurons plus dans les prochains jours. »

Lisa joue depuis les années 80 et a joué dans plusieurs films et séries télévisées. Elle a fait partie de films populaires, à savoir « Gone Girl », « Legally Blondes », « Brothel » pour n’en nommer que quelques-uns.

Ses émissions de télévision incluent « Nashville », « Madame la secrétaire », « Masters of Sex », « Once Upon a Time », « NCIS », « Law and Order : Special Victims Unit », « The Good Wife », « Boston Legal » , ‘Desperate Housewives’ parmi tant d’autres.

(Entrées de l’ANI)