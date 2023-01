L’actrice de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Ayesha Singh alias Sai devient glamour dans une robe courte scintillante; voir un nouvel avatar choquant

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin est l’une des émissions les plus populaires à la télévision. Les créateurs de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin ne ménagent aucun effort pour garder le public accroché à leur histoire et à leur intrigue actuelles. Eh bien, le prochain morceau de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin laissera sûrement les fans sous le choc. Le prochain épisode sera témoin d’un drame à haute tension dans la vie de Virat, Sai et Pakhi.

L’actrice Ayesha Singh qui joue le rôle de Sai dans Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin est une idole. Elle bénéficie d’un grand nombre de fans sur les réseaux sociaux et est maintenant devenue un nom familier. Ayesha est une bombe dans la vraie vie et son Instagram en est la preuve. L’actrice fait grimper la température avec son quotient de chaleur et les fans sont amoureux de son avatar audacieux. Récemment, Ayesha a partagé une série de photos dans lesquelles elle est devenue glamour et tuée dans une robe scintillante.

Sur la photo, Ayesha avait l’air ravissante alors qu’elle enfilait une robe courte scintillante dorée et posait pour des clichés parfaits. Elle a complété son look avec des talons dorés et du maquillage et a laissé ses cheveux bouclés ouverts.

Jetez un oeil à la publication récente d’Ayesha Singh –

Les internautes ont rempli la section des commentaires d’Ayesha alors qu’ils louaient sa beauté et ne pouvaient pas la quitter des yeux. Un utilisateur a écrit, “Hot & Stunning”, tandis qu’un autre a commenté en disant, “Je me réveille juste ??? omggg j’ai ouvert les yeux pour te voir. Le troisième utilisateur a écrit : “So beautiful ayesha mam”.

Ayesha a gagné des millions de cœurs avec sa charmante personnalité et son sourire contagieux. L’actrice est une étourdissante et ses photos chaudes en disent long sur son style et sa mode. Dans l’épisode actuel de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, Sai apprend que son petit garçon Vinu est vivant et que quelqu’un l’a adopté. D’un autre côté, Virat qui connaît toute la vérité prévoit de ne pas la révéler pour le bien de Pakhi. Que va-t-il se passer ensuite?