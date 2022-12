L’actrice de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, Aishwarya Sharma, salue Priyanka Chopra pour son point de vue sur les ennemis; l’appelle “sauvage” [Watch Video]

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin est l’une des émissions de télévision les plus populaires du pays. Il met en vedette Aïcha Singh comme Sai Joshi, Neil Bhatt comme Virat Chavan et Aishwarya Sharma comme Pakhi. L’émission de télévision tourne tout le temps autour de ces trois personnages. Sai et Virat se sont mariés alors que Pakhi était l’ancienne flamme de Virat. Et après un saut de quelques années, Pakhi est marié à Virat tandis que Sai est devenue l’ex-femme. En raison du scénario et des personnages, Aishwarya Sharma suscite beaucoup de haine en ligne. Cependant, cela ne l’a pas dissuadée de jouer dans la série. Aishwarya arrête également les trolls à sa manière. Et c’est ce qu’elle a refait.

Aishwarya Sharma se moque des trolls

Aishwarya Sharma alias Pakhi de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin n’est pas nouvelle pour les trolls. Et elle est aussi assez sauvage quand il s’agit de claquer les trolls. Et aujourd’hui, l’actrice a repris son compte sur les réseaux sociaux et a partagé une vidéo de Priyanka Chopra, reprenant indirectement un coup de gueule contre les trolls. Aishwarya Sharma a partagé une vidéo de PeeCee dans laquelle la star mondiale parle de haineux. Aishwarya Sharma a écrit: “Celui-ci est sauvage”, aux côtés de beaucoup d’émoticônes de rire.

Parlant de la vidéo de Priyanka Chopra, elle est tirée de son ancienne interview. On y voit l’actrice de Jee Le Zaraa dire que les ennemis détesteront, les pommes de terre vont poter, les rotis vont tourner et elle ne se soucie pas d’eux. “Vous faites ce que vous faites”, entend-elle dire avec un petit rire tandis que l’intervieweur ajoute que sa citation doit être mise sur un t-shirt.

Découvrez la vidéo de Priyanka Chopra partagée par Aishwarya Sharma ici :

Pendant ce temps, à Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, actuellement, nous voyons Pakhi et Virat partir pour leur lune de miel. Ils passent de doux moments ensemble. Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin est toujours à la mode dans Entertainment News.