L’actrice de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Aishwarya Sharma révèle que jouer Pakhi a affecté sa santé mentale; dit: ‘J’avais l’habitude de parler à Neil’

Aishwarya Sharma joue Pakhi dans la populaire émission de télévision Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin. C’est un triangle amoureux entre Virat-Sai et Pakhi. Le spectacle dure depuis 2 ans maintenant et a connu beaucoup de hauts et de bas et de rebondissements dans le scénario. Cependant, il a toujours conservé une place dans le TOP 2 du classement TRP. Aishwarya Sharma, qui joue Pakhi, a eu un arc de personnage très tumultueux dans Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin. Elle joue un personnage aux nuances grises qui est maintenant devenu positif. Et, ces derniers temps, il y a beaucoup d’insécurités auxquelles Pakhi a dû faire face. Dans une interview, récemment, Aishwarya Sharma a expliqué comment jouer à Pakhi affectait sa santé mentale.

Aishwarya Sharma révèle que la représentation de Pakhi l’a affectée mentalement

Aishwarya Sharma a beaucoup reçu de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin. De la vie à la haine, des amis à la famille, tout. Aishwarya est à la réception depuis longtemps à cause de Pakhi. Lorsqu’on lui a demandé si jouer un personnage grisé affectait sa santé mentale, Aishwarya Sharma a répondu que c’était le cas au début. Aishwarya a rappelé comment Pakhi serait jaloux et comment elle a remis en question la même chose. Aishwarya a estimé que Pakhi devrait passer à autre chose car il était clair que Virat ne l’aimait plus. “Pourquoi elle va derrière lui ? Est-elle faite pour faire ça ? J’avais l’habitude d’en parler à Neil”, a-t-elle dit à Pinkvilla. Aishwarya demanderait que Pakhi soit très intelligente et vlogger de voyage, elle devrait être axée sur la carrière. Aishwarya Sharma est souvent un sujet de discussion dans les journaux télévisés à cause de son personnage Pakhi.

Découvrez la dernière vidéo promotionnelle de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin ici :

Aishwarya Sharma partage les conseils de Neil Bhatt sur le même

Neil Bhatt, qui est un acteur chevronné, a dit à Aishwarya qu’il s’agissait d’une émission de télévision et lui a demandé de ne pas prendre le personnage très au sérieux. Aishwarya a compris la même chose et prend maintenant tout dans sa foulée. “Nous devons être convaincants, nous faisons notre travail et je suis heureuse”, a-t-elle déclaré.