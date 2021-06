L’actrice de Garam Masala Nikita Rawal dépose un FIR contre un harceleur | Nouvelles des gens

Mumbai : L’actrice Nikita Rawal a déposé un FIR contre un harceleur qui la suit depuis un certain temps. L’actrice a mentionné qu’il serait à chaque événement ou rassemblement auquel elle assisterait.

Nikita lui avait donné un avertissement par l’intermédiaire du gardien mais cela n’a pas dissuadé le harceleur, et elle a été forcée de porter plainte.

« J’avais émis de multiples avertissements par l’intermédiaire de nos gardiens et de mon chauffeur. Mais le jeune garçon n’écoute rien. Cela nuit à ma paix mentale et cela le gêne aussi bien qu’il ne fait rien. Je devais faire ce pas et j’espère que le garçon arrête cela et se concentre sur ce qui est important », explique Nikita, qui a fait partie de films tels que « Garam Masala » et « Black & White ».

« Quiconque l’a fait ou ne le fait pas. La vie ne se résume pas à courir derrière quelqu’un. Concentrons-nous sur notre travail et donnons la priorité à cela. Restons en sécurité et faisons-nous vacciner chaque fois que nous le pouvons », ajoute Nikita.