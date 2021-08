L’actrice de Gandii Baat, Gehana Vasisth, pose nue lors d’une session Instagram en direct et demande aux fans « Est-ce du porno? » | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice controversée Gehana Vasisth a récemment pris son compte Instagram et a posé nue lors de sa session en direct, demandant aux fans de commenter s’il s’agissait de porno. Elle a demandé à ses abonnés et à tous ceux qui ont rejoint sa session en direct si elle avait l’air bon marché ou vulgaire.

Gehana Vasisth les a interrogés si l’une de ses activités peut être qualifiée de porno, en insistant davantage sur le fait qu’elle ne portait rien.

Elle a ensuite déclaré que lorsqu’elle ne portait rien, les gens n’appelaient pas la vidéo comme du porno, mais ses autres vidéos dans lesquelles elle portait de beaux vêtements étaient qualifiées de contenu porno.

Il y a quelques jours, la branche criminelle de Mumbai a déposé un nouveau FIR dans le cadre d’une affaire de pornographie et a nommé les producteurs de la société de l’homme d’affaires Raj Kundra ainsi que l’actrice Gehana Vasisth dans la nouvelle affaire.

L’affaire a été enregistrée par la cellule des biens de la branche criminelle au poste de police de Malwani mardi après qu’une actrice s’est approchée de la police et a prétendu qu’elle avait été forcée de tourner pour un film pornographique pour l’application HotShots.

La gagnante de Miss Asia Bikini Gehana est connu pour figurer dans la série Web ALTBalaji ‘Gandii Baat’. En dehors de cela, elle a également figuré dans quelques films et publicités en hindi et en télougou.

Elle a récemment soutenu Raj Kundra après son arrestation et dans sa déclaration vidéo, elle a critiqué tous ceux qui ont déclaré que la maison de production Kenrin, liée à Kundra et Pradeep Bakshi, qui est le président de cette société, est impliquée dans la création de contenu pornographique.

Raj Kundra, le mari de l’actrice de Bollywood Shilpa Shetty, a été arrêté par la branche criminelle le 19 juillet dans une affaire liée à la création présumée de films pornographiques et à leur publication via des applications.