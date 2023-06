L’actrice de Gandii Baat, Gehana Vasisth, nie avoir épousé Faizan Ansari, dit: « J’ai un petit ami depuis des lustres et son nom … »

Plus tôt en juin, il a été rapporté que la célèbre actrice de Gandii Baat, Gehana Vasisth, avait épousé son petit ami Faizan Ansari et avait embrassé l’islam. Cependant, l’actrice a maintenant affirmé que la nouvelle de son mariage était fausse et qu’elle n’avait jamais épousé Faizan. Samedi, Gehana a publié un message sur son compte Instagram et a précisé qu’elle n’avait jamais été mariée et que les photos apparues sur Internet provenaient du tournage d’une série Web.

Avec le message, Gehana a écrit une longue note dans la légende et a déclaré: « Hé les gars, je suis Gehana Vasisth, clarifiant cela, je ne me suis jamais marié avec personne, c’était juste un tournage de série Web… Rien d’autre du tout et je suis précisant également que je ne connais même pas beaucoup Faizan. » Gehana a même nié connaître les antécédents de Faizan et a ajouté : « C’était ma deuxième réunion pour le tournage n 3, je l’ai rencontré le jour de la fête de mon anniversaire… Et le plus important, je ne connais même pas son nom complet, d’où il vient ou peu importe ce que c’est. »

Enfin, Gehana a révélé qu’elle sortait avec son petit ami de longue date et qu’elle n’épouserait jamais quelqu’un d’autre. « J’ai un petit ami depuis (depuis) ​​une éternité et il s’appelle Ram… donc ça ne sert à rien de se mettre en couple avec quelqu’un d’autre et surtout avec quelqu’un que je ne connais même pas. »

Après le message de Gehana, plusieurs internautes ont appelé l’actrice pour avoir créé un «coup de publicité bon marché» et se sont moqués de l’institution du mariage. Pour les non-initiés, vers le 10 juin, des photos de Gehana avec Faizan sont devenues virales, et l’actrice a été vue en train de poser avec Faizan, portant des vêtements de mariée rouges sur les photos.