L’actrice de Gandii Baat, Gehana Vasisth, épouse son petit ami Faizan Ansari, embrasse l’islam; voir les photos de Nikaah

Gandii baat et l’acteur de Behenein Gehana Vasisth se sont mariés à son petit ami Faizan Ansari lors d’une cérémonie nikaah. Les photos des jeunes mariés deviennent virales sur les réseaux sociaux, l’actrice peut être vue portant une tenue de mariée rouge sur les photos.

Selon Hindustan Times, une source a déclaré que Gehana et Faizan sont follement amoureux l’un de l’autre et que leur relation est « pure ». Faizan Ansari, qui est un influenceur des médias sociaux, a été présenté dans l’émission de téléréalité Amazon MiniTv Datebaazi.





Pour les non-initiés, Gehana Vasisth a été arrêtée dans une affaire de pornographie dans laquelle Raj Kundra était impliqué en 2021. Plus tard, elle a été libérée sous caution. En s’adressant aux médias, Gehana, qui a comparu devant la cellule des biens de la section criminelle de Mumbai, a exprimé sa joie d’avoir obtenu une aide et a déclaré : « Je ne sais pas quel genre de blague c’était. Tout le monde sait que c’était une erreur de porter plainte car vous avez tous vu le FIR. Malgré cela, ils ont poursuivi l’affaire. Mais finalement, je suis reconnaissant à la Cour suprême de m’avoir accordé un soulagement. J’ai maintenant une caution provisoire et j’espère même obtenir une caution anticipée. »

Elle a en outre déclaré qu’elle avait été accusée d’avoir parlé aux médias et qu’elle en avait également la preuve. Interrogée sur Raj Kundra, elle a répondu : « Je ne veux faire aucun commentaire sur Raj Kundra. Je veux juste préciser que quels que soient les films que nous avons réalisés, ils étaient tous érotiques, audacieux, mais pas dans le genre porno. Il n’y avait aucune activité dans les films qui pourrait être classée comme porno. En plus de tout cela, sur les plateformes numériques, il n’y a toujours pas de capteur. S’il n’y a pas d’autorisation requise en premier lieu, alors pourquoi déposer une plainte et recourir au chantage de la femme pour jouer la victime et éviter de devenir un accusé.

Gehana a également critiqué les agences d’enquête pour avoir poussé cette affaire « unilatérale » et a allégué : « Appeler un film porno n’en fait pas du porno. J’ai toutes les preuves nécessaires pour mon cas lorsqu’il sera entendu. à propos de leur mise en garde à vue. Lorsque mon affaire sera entendue, tout le monde saura la vérité sur la façon dont j’ai été piégé.