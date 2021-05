L’actrice de Game of Thrones, Esme Bianco, poursuit Marilyn Manson pour viol alors que les autorités enquêtent sur la rock star pour des informations sur des abus sexuels – RT USA News

L’actrice de Game of Thrones, Esme Bianco, poursuit Marliyn Manson, alléguant que le rockeur de choc l’a violée, des mois après qu’elle et d’autres femmes l’ont accusé d’abus sexuels.

Déposée devant un tribunal californien, la plainte prétend que Manson, de son vrai nom Brian Warner, a consommé de la drogue et «Menaces de force» pour forcer les actes sexuels de Bianco, qui a joué Ros dans la populaire émission HBO, à plusieurs reprises. Manson est accusé de « Mordre, couper et fouetter » l’actrice britannique sans son consentement et se livrant également à des actes sexuels avec l’actrice alors qu’elle était inconsciente. Manson a violé Bianco aux alentours de mai 2011, selon le procès, avec d’autres incidents d’abus qui se seraient produits entre 2009 et 2013. Manson, avec son ancien manager, Tony Ciulla, est également accusé d’avoir enfreint les lois sur la traite des êtres humains. Le musicien aurait volé Bianco de Londres à Los Angeles après lui avoir offert un rôle dans un clip vidéo et un film qui n’a jamais été réalisé.

Bianco aurait reçu l’ordre de vivre dans la résidence de Manson et d’effectuer des travaux non rémunérés, notamment la cuisine et le ménage. Le costume prétend que Bianco a été forcé de porter de la lingerie dans la maison et que Manson l’a battue avec un fouet qu’il prétendait avoir été « Utilisé par les nazis. » Manson est également accusé d’avoir électrocuté l’actrice et de l’avoir enfermée dans un placard.

Le procès indique que la relation du couple, qui a commencé en 2009, a duré plusieurs années et était initialement consensuelle, mais que Bianco « échappé » de lui en 2011.





Aussi sur rt.com

La rockeuse de choc Marilyn Manson abandonnée par une maison de disques au milieu d’une multitude d’affirmations d’abus horribles, les appelle « distorsion de la réalité »







Dans un communiqué, Bianco a déclaré que son agresseur présumé avait utilisé son argent et sa renommée pour éviter une punition. Elle a dit qu’elle avait porté plainte contre la rock star parce qu’elle voulait aider à l’empêcher de «Brisant plus de vies et habilitant les autres victimes à demander leur propre petite mesure de justice.»

L’avocat de Manson a rejeté les allégations formulées dans le procès comme «Prouvé faux», ajoutant qu’il n’a été déposé qu’après son client «A refusé d’être secoué» par Bianco et son avocat. Il a dit que toutes les accusations seraient contestées devant le tribunal et qu’il était convaincu que son client serait justifié.

Bianco était l’une des nombreuses femmes qui se sont manifestées plus tôt cette année avec des histoires d’abus subies par Manson. Adolescente, elle avait été une grande fan du musicien, mais son idole est devenue plus tard son cauchemar.

Dans une interview de février, elle a décrit Manson comme un « Monstre qui m’a presque détruit et a presque détruit tant de femmes. » À peu près à la même époque, d’autres femmes ont publié des déclarations alléguant des abus similaires, notamment des agressions sexuelles et des violences domestiques.





Aussi sur rt.com

L’annulation rapide de Marilyn Manson prouve que #MeToo est une force culturelle plus puissante que le christianisme conservateur ne l’a jamais été







Peu de temps après, les autorités du comté de Los Angeles ont annoncé qu’elles avaient ouvert une enquête sur la violence domestique contre Manson.

L’avocat de Bianco a déclaré aux médias que, bien que l’enquête criminelle sur Manson soit toujours en cours, il était important de «Poursuivre toutes les pistes possibles» pour le tenir responsable de ses actes présumés.

Manson a précédemment nié les accusations d’abus sexuels, insistant sur le fait que ses relations intimes ont toujours été «Entièrement consensuel avec des partenaires partageant les mêmes idées.»

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!