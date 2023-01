L’actrice de “Game of Thrones”, Emilia Clarke, ne regarde pas “La Maison du Dragon” parce que c’est “trop ​​​​bizarre”

Emilia Clarke, la vedette de “Game of Thrones”, a révélé qu’elle ne suivait pas la série dérivée de HBO “House of the Dragon”.

Le rôle d’évasion de Clarke est venu de jouer Daenerys Targaryen pendant huit saisons dans la série fantastique originale de 2011 à 2019. L’actrice de 36 ans a déclaré à Variety au Festival du film de Sundance qu’elle ne regardait pas l’émission précédente parce que c’est “trop ​​bizarre” pour sa.

La “Maison du Dragon” se déroule plus de 200 ans avant les événements de “Game of Thrones” et dépeint la guerre entre les factions rivales de la famille Targaryen. Le spectacle est basé sur le roman “Fire & Blood” de George RR Martin et met en vedette Paddy Considine, Emma D’Arcy, Matt Smith, Tom Glynn-Carney, Milly Alcock et Emily Carey.

“C’est trop bizarre. Je suis tellement heureuse que ça arrive. Je suis aux anges à propos de toutes les récompenses… Je ne peux pas le faire. C’est tellement bizarre. C’est tellement étrange”, a déclaré Clarke à Variety lors de la promotion de son nouveau film comique “La génération Pod”.

“Je ne peux tout simplement pas le faire”, a ajouté Clarke. “C’est tellement bizarre. C’est tellement étrange. C’est un peu comme si quelqu’un disait : ‘Tu veux aller à cette réunion d’école qui n’est pas ton année ? Tu veux aller à cette réunion d’école ?’ C’est un peu ce que je ressens. Je l’évite.

Clarke a remporté quatre nominations aux Emmy Awards pour son interprétation de Daenerys aux côtés de collègues tels que Kit Harrington, qui jouait Jon Snow. En 2021, Harrington a également noté qu’il hésitait à se connecter à la nouvelle série en raison de son lien émotionnel avec l’émission originale.

“Il y a de l’émotion liée à cela pour moi”, a-t-il déclaré à l’Associated Press dans une interview. “Je pense que voir des gens porter des tenues et des costumes qui ressemblent à ce que nous avons porté pendant toutes ces années, et c’est [has] la même musique, le même style et le même ton, mais ne pas être dedans va toujours se sentir – il va y avoir une crudité là-bas. »