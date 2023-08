L’actrice de Gadar 2 Ameesha Patel révèle que Sanjay Leela Bhansali lui a demandé de prendre sa retraite après le film original de 2001 pour CETTE raison

Gadar 2 est une tempête au box-office. Le film se précipite vers la barre des Rs 500 crore et semble prêt à dépasser Pathaan. Sunny Deol et Shah Rukh Khan sont désormais les stars des années 90 qui ont de nouveau éclipsé tout le monde au box-office de Bollywood. Ils ont également ressuscité l’industrie en 2023 après une année 2022 plutôt sombre. Un autre grand bénéficiaire a été Ameesha Patel. Elle a fait un grand retour avec Gadar 2. Le genre d’amour que les gens ont montré à Sakina prouve qu’Ameesha Patel est toujours adorée par des millions de personnes dans toute l’Inde. Gadar 2 a gagné plus de Rs 90 crores lors de son deuxième week-end. Il a battu les records établis par Baahubali 2. C’est un exploit épique.

Ameesha Patel fait une révélation intéressante

Ameesha Patel a fait son entrée à Bollywood avec éclat en 1998 avec Kaho Na Pyaar Hai. Gadar et KNPH ont été libérés en succession rapide. Gadar et Gadar 2 sont deux superproductions de tous les temps de l’industrie cinématographique hindi. Ameesha Patel a fait un certain nombre de films par la suite. En fait, on lui a déconseillé de signer Gadar car les gens pensaient qu’elle aurait l’air trop jeune avec Sunny Deol. Ameesha Patel a déclaré qu’elle avait reçu un certain nombre de compliments après Gadar. L’un d’eux était du cinéaste légendaire Sanjay Leela Bhansali. Elle a déclaré dans une récente interview qu’il avait écrit une très belle lettre de compliments après la sortie de Gadar. Quand ils se sont rencontrés, il lui a dit qu’elle devrait prendre sa retraite maintenant.

Ameesha Patel a rappelé que Sanjay Leela Bhansali lui avait dit: « Parce que vous avez déjà réalisé deux films que la plupart des gens ne réalisent pas au cours de toute leur carrière. Une fois dans une vie (des films comme) Mughal-e-Azam, Mother India, Pakeezah, Sholay s’est fait avoir, vous l’aviez dans votre deuxième film, et ensuite ? » » L’actrice dit qu’elle n’a pas compris tout son sens. Ameesha Patel étudiait à Boston à cette époque et voyageait entre l’Inde et les États-Unis.

Ameesha Patel sur sa carrière et ses regrets

Ameesha Patel a déclaré à Bollywood Life qu’elle n’avait aucun regret. Elle a travaillé avec toutes les grandes stars de son temps. Elle a également déclaré qu’elle avait dû refuser des blockbusters comme Chalte Chalte, Tere Naam et Munnabhai MBBS car elle tournait d’autres films.