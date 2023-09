L’actrice de Gadar 2 Ameesha Patel révèle que Hrithik Roshan était « très perturbé » après une série de flops après Kaho Naa Pyaar Hai

L’actrice de Gadar 2, Ameesha Patel, profite du succès du film d’action patriotique qui a rapporté plus de Rs 500 crores au box-office indien. L’actrice a fait l’un des plus grands débuts de l’industrie avec Kaho Naa Pyaar Hai. Elle a également été vue dans plusieurs films. Alors qu’Ameesha Patel a eu des résultats mitigés après Kaho Naa Pyaar Hai, Hrithik Roshan a dû faire face à une série d’échecs. Et ce malgré le fait qu’il tournait des films avec des cinéastes comme Yash Raj Films (Main Prem Ki Deewani Hoon), Subhash Ghai (Yaadein) et d’autres. Mais aucun des films n’a fonctionné pour Hrithik Roshan. L’acteur s’est révélé être une star et un acteur talentueux dès son premier film.

Ameesha Patel fait une révélation sur Hrithik Roshan

Ameesha Patel était dans l’émission de Siddharth Kannan où elle a dit qu’Hrithik Roshan et elle parleraient beaucoup pendant cette phase. Ils se sentaient très confus quant à ce qui fonctionnait auprès du public. Elle aurait déclaré : « Et je pense que nous en parlions toujours comme si vous compreniez la dynamique ? Un vendredi, Hrithik Roshan devient l’homme le plus puissant après le Premier ministre dans ce pays, et le vendredi suivant, les gens n’acceptent pas ses films. De quel genre de monde s’agit-il ? » Ameesha Patel a révélé que Hrithik Roshan était bouleversé après avoir été qualifié de merveille d’un film.

Le lien de l’actrice de Gadar 2 Ameesha Patel avec Rakesh Roshan

Ameesha Patel a déclaré que lorsqu’elle a appris que Rakesh Roshan prévoyait Koi Mil Gaya pour Hrithik Roshan, elle s’est sentie à l’aise. Elle a dit qu’elle savait que ce serait un énorme succès. Koi Mil Gaya a été un succès retentissant et a même eu une suite. Elle a déclaré que le succès de films comme Pathaan et Gadar 2 a prouvé que l’âge n’est pas un facteur déterminant lorsqu’il s’agit de devenir une célébrité. Elle a déclaré que chaque fois qu’un acteur prend une pause un peu plus longue pour des raisons personnelles ou professionnelles et revient, les gens appellent cela un retour.

Dans Gadar 2, elle est considérée comme Sakina, jouant désormais le rôle de la mère d’un Jeetay adulte joué par Utkarsh Sharma.