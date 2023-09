L’actrice de Gadar 2, Ameesha Patel, révèle pourquoi les grands producteurs avaient peur de la choisir dans leurs films !

Ameesha Patel a récemment fait la une des journaux grâce à son film récemment sorti, Gadar 2, qui est devenu un énorme succès au box-office. Avant cela, Ameesha n’avait pas connu beaucoup de succès dans l’industrie cinématographique et elle n’apparaissait pas dans beaucoup de films. Elle a récemment expliqué la raison de cela, révélant que la plupart des producteurs hésitaient à la mettre dans leurs films.

Ameesha Patel révèle pourquoi les producteurs ne l’ont pas choisie dans des films

Dans une interview avec Siddharth Kanan, Ameesha Patel a partagé l’un des plus grands regrets de sa carrière. Elle a expliqué qu’il fut un temps où elle avait raté l’opportunité de travailler avec le célèbre cinéaste Sanjay Leela Bhansali, et que la faute en incombait à son manager.

Ameesha a raconté le passé en disant : « Il y avait un projet fantastique en préparation, mais je ne divulguerai pas son nom car le film a déjà été réalisé. À l’époque, mon manager et M. Bhansali n’étaient pas d’accord. » Quand je me suis séparé de ce manager, Bhansali m’a dit qu’il y avait de nombreux moments où nous aurions pu collaborer, mais que l’interférence de mon manager l’a empêché. «

J’ai raté tant de grandes opportunités à cause de son manager

Plus tard, Ameesha a appris que non seulement Sanjay Leela Bhansali, mais également d’autres cinéastes de premier plan comme Yash Raj Films et Sajid Nadiadwala étaient intéressés à la faire participer à leurs projets. Cependant, ils étaient tous réticents à l’approcher en raison de la réputation de son manager.

Cette révélation met en lumière les défis auxquels Ameesha Patel a été confrontée dans sa carrière en raison des différences de son manager avec les meilleurs cinéastes. Cela rappelle à quel point la dynamique en coulisses de l’industrie cinématographique peut avoir un impact significatif sur les opportunités et la trajectoire de carrière d’un acteur. Malgré ces revers, le succès d’Ameesha Patel dans Gadar 2 démontre que le talent et la persévérance peuvent éventuellement conduire à une percée dans le monde toujours plus compétitif de Bollywood.

Regardez sa vidéo ;

Collection au box-office de Gadar 2

Le film Gadar 2 de Sunny Deol et Ameesha Patel est toujours à l’affiche en salles même après 25 jours. Bien que ses revenus aient un peu diminué, elle gagne toujours beaucoup d’argent. Jusqu’à présent, le film a collecté Rs 503,67 crore. Gadar 2, la suite de Gadar : Ek Prem Katha de 2001, est enfin arrivé sur grand écran après une longue attente de 22 ans.