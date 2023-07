L’actrice de Gadar 2 Ameesha Patel passe une journée avec le réalisateur Anil Sharma après l’avoir publiquement critiqué pour non-paiement [View Tweet]

Ameesha Patel est une actrice qui a acquis une renommée avec son film Gadar, et jusqu’à ce jour, les gens l’appellent Sakina. Alors qu’elle se prépare pour Gadar 2, elle a fait l’actualité pour plusieurs raisons et dernièrement, elle a fait la une des journaux pour avoir critiqué publiquement le réalisateur de Gadar, Anil Sharma, pour le non-paiement des techniciens du film avec elle et Sunny Deol en tête, tandis qu’Anil a refusé ces allégations d’Ameesha et les a qualifiées d’absolument fausses et fausses. Et maintenant, il semble que tout va bien entre le cinéaste et l’actrice, car elle vient de poster un tweet avec lui qui la met en scène avec Anil Sharma, et elle a révélé qu’elle avait passé toute la journée avec lui.

Le tweet d’Ameesha se lit comme suit : J’ai passé toute la journée d’aujourd’hui avec @Anilsharma_dir dans son bureau. Un réalisateur que je connais et respecte depuis 24 ans et ça compte maintenant ! J’ai aimé voir Khairayat Song avec lui et toute l’équipe ».

Parlant des allégations d’Ameesha contre lui, Anil Sharma a déclaré dans son interview : « Je n’ai aucune idée de pourquoi elle a dit tout cela. Tout ce que je voudrais dire, c’est que tout cela est faux ; rien de tout cela n’est vrai. En même temps, je voudrais remercier Ameesha Patel. Elle a rendu ma maison de production célèbre. Qu’est-ce qui peut être plus grand que cela ? Je la remercie d’avoir rendu notre nouvelle maison de production célèbre. » Après avoir critiqué publiquement le cinéaste, l’actrice a même annoncé un patch-up avec lui, et les internautes appellent cela un coup de pub pour attirer l’attention sur leur film Gadar 2, qui n’a pour l’instant aucun buzz sur le marché.

Ameesha Patel est l’une des reines de la controverse dans l’industrie, elle a récemment été détenue pour un chèque sans provision et elle était sortie de prison sous caution. En parlant pour la première fois, Ameesha avait déclaré: « Je suis inondé de messages de mes fans et sympathisants, concernant certaines questions à Ranchi. Depuis le début de l’affaire, j’ai gardé gracieusement le silence que je choisis de continuer à garder et de laisser respectueusement la loi suivre son cours. Il est regrettable que mon silence, ma dignité et mon respect pour le système aient été mis à profit par M. ce qui est par ailleurs une procédure légale régulière ». Gadar 2 sortira le 11 août 2023.