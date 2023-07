L’actrice de Gadar 2, Ameesha Patel, fait des déclarations choquantes contre Anil Sharma Productions

Les mordus de Bollywood attendent de revivre la nostalgie de l’histoire d’amour de Sunny Deol et Ameesha Patel avec Gadar 2. Réalisé et produit par Anil Sharma, le drame d’action à venir sortira en salles le 11 août. Avant sa sortie, Ameesha Patel a fait des choses choquantes révélations sur la mauvaise gestion d’Anil Sharma Productions, lors du dernier tournage prévu du film à Chandigarh. Ameesha Patel a exprimé sa déception face au réalisateur et à l’équipe de production à travers une série de tweets.

Ameesha Patel claque Anil Sharma Productions

Expliquant le contexte de sa plainte, Ameesha Patel a d’abord écrit: « Une autre préoccupation des fans concerne certains incidents concernant ANIL SHARMA PRODUCTIONS qui ont eu lieu en ce qui concerne le calendrier final de GADAR 2 qui a eu lieu fin mai à CHANDIGARH !! »

Another concern of fans has been about certain incidents regarding ANIL SHARMA PRODUCTIONS to have taken place in regards to the final schedule of GADAR 2 that took place end May in CHANDIGARH!! 1/4 — ameesha patel (@ameesha_patel) June 30, 2023

Ameesha Patel sur la mauvaise gestion

Dans le fil Twitter suivant, l’actrice a critiqué Anil Sharma et l’unité de production, pour leur manque de planification et de gestion, qui a affecté certains membres de l’unité de cinéma. L’actrice a affirmé que la maison de production n’avait pas réussi à organiser un transport approprié, à payer les factures de nourriture et à organiser un logement convenable pour toute l’équipe de Gadar 2. Dans son tweet, Ameesha a remercié Zee Studios d’être intervenu et d’avoir pris l’affaire en main.

« Il y avait certaines requêtes selon lesquelles de nombreux techniciens comme les maquilleurs, les créateurs de costumes, etc. n’ont pas reçu leur rémunération et leurs cotisations légitimes d’ANIL SHARMA PRODUCTIONS !! Oui, ils ne l’ont pas fait !! ont été réglés car il s’agit d’une entreprise professionnelle », a tweeté Ameesha Patel.

There were certain queries that many technicians like make up artists,costume designers n others etc did not receive their rightful remuneration and dues from ANIL SHARMA PRODUCTIONS!!Yes they did not !! But @ZeeStudios_ stepped in and made sure all dues were settled as they are… — ameesha patel (@ameesha_patel) June 30, 2023

Elle a en outre affirmé que les factures d’hébergement, de transport et de nourriture de certains membres de la distribution et de l’équipe n’avaient pas été payées. Ameesha a une fois de plus crédité Zee Studios « de premier ordre » pour être intervenu et avoir corrigé les problèmes causés par la production. L’actrice a écrit : « Oui, de l’hébergement au transport jusqu’à l’aéroport de Chandigarh le dernier jour, les factures de nourriture n’ont pas été payées et les voitures n’ont pas été fournies à certains membres de la distribution et de l’équipe, les laissant bloqués ! Mais encore une fois, Zee Studios est intervenu et a corrigé ces problèmes. causé par ANIL SHARMA PRODUCTIONS !! »

Yes from accommodation, to transport to Chandigarh airport on the final day to food bills were left unpaid and cars were not provided to certain cast and crew members leaving them stranded ! But yet again @zeestudios stepped in and corrected these issues caused by ANIL SHARMA… — ameesha patel (@ameesha_patel) June 30, 2023

All involved in the film are aware that the production of GADAR 2 was being handled by ANIL SHARMA PRODUCTIONS which unfortunately misfired numerous times but @ZeeStudios_ always rectified issues!! A special thanks to them especially Shariq Patel,Neeraj Joshi, Kabeer Ghosh and… — ameesha patel (@ameesha_patel) June 30, 2023

À propos de Gadar 2

Gadar 2 est la suite du film à succès de 2001. Le film mettra en vedette Sunny Deol et Ameesha Patel en tête. Le duo reprendra leurs rôles de Tara Singh et Sakeena. Dirigé par Anil Sharma, Gadar 2 est coproduit par Zee Studios, Anil Sharma Productions et MM Moviez. Le film met également en vedette Utkarsh Sharma, Gaurav Chopra, Luv Sinha, Manish Wadhwa et Simrat Kaur.