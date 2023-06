L’actrice de Gadar 2 Ameesha Patel enlève sa veste en dansant dans un club; les internautes ont des réactions drastiques

Ameesha Patel est en pleine forme alors qu’elle fête son anniversaire avec ses amis dans un club, et une vidéo de danse thaïlandaise de l’actrice de Gadar 2 devient virale, où on la voit enlever sa chemise et faire la danse joyeuse. La danse joyeuse d’Ameesha suscite de nombreuses réactions drastiques de la part des internautes; beaucoup la font honte à son âge et l’appellent Buddhi, tandis que d’autres s’en prennent à elle car elle a été libérée après des années dans Gadar 2. Ameesha Patel était l’une des actrices les plus réussies de son temps et a réussi à devenir un créateur de tendances. pour tout.

Un utilisateur a déclaré : « Lagta hain sakina ko pakistan jana he padega ». Un autre utilisateur a commenté, » Nashe ma talli hogai… tatie. ». Un autre utilisateur a écrit : « Elle est tellement ivre. Mais theek hai. Bday hai ladki ka !! ». Elle a été trollée et comment, « Modern nashedi Sakina begam ».

Ameesha Patel sera vue faire son retour avec la suite de son film culte Gadar 2, avec Sunny Deol dans le rôle de Tara Singh et elle dans le rôle de Sakina. Ameesha est sacrément excitée pour celui-ci, et elle veut que ses fans revivent la magie du film qui a été célébré par le monde à cette époque. Les créateurs ont même sorti le Gadar original dans les salles avant de sortir Gadar 2, et Ameesha avait même visité les théâtres pour voir la réaction de la génération Z à son film.

Ameesha a fait ses débuts avec Hrithik Roshan à Kaho Na Pyaar Hai et a ensuite fait un travail incroyable, mais sa carrière d’actrice n’a pas décollé, et maintenant qu’elle est de retour avec sa deuxième manche, cela pourrait être un ouvre-porte pour bon travail encore.