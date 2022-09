L’actrice de Fukrey partage son mehandi encré “AR” sur les réseaux sociaux

Les festivités pré-mariage du mariage de Richa Chadha-Ali Fazal ont commencé, et Richa a partagé un aperçu de la cérémonie Mehandi. Jeudi, Richa Chadha a partagé un aperçu de ses mains, peintes avec amour, et de la couleur profonde de mehandi.

Richa a partagé deux courtes vidéos sur ses histoires Instagram, et elle clignote ses mains, appliquées avec Heena et une peinture spéciale pour les ongles emoji amulette nazar.

Voici Richa flashant son Mehandi







Richa et Ali ont même publié une déclaration audio pour leurs fans. Dans la dernière vidéo, le duo a déclaré : « Il y a deux ans, nous avons officialisé notre union et à ce moment-là, la pandémie nous a tous frappés. Comme le reste de la nation, nous avons également été frappés par des tragédies personnelles les unes après les autres. Et maintenant, alors que nous profitons tous de cette fenêtre de répit, nous célébrons enfin avec nos familles et nos amis et sommes très touchés et reconnaissants pour toutes les bénédictions qui s’offrent à nous. Nous ne vous offrons rien d’autre que notre amour.

Voir la vidéo







Les célébrations avant le mariage devraient commencer aujourd’hui et se poursuivre demain dans deux endroits à Delhi. Richa a un lien spécial avec Delhi parce qu’elle y a été élevée et qu’elle est née et a grandi à Amritsar. Les aliments préférés du couple, ainsi que d’autres choses comme un décor inspiré, seront présentés dans tous les aspects de l’événement. Le menu, qui rend hommage aux plats préférés de Richa de tout Delhi, tels que Rajouri Garden ke choley bhature et Natraj ki chaat, a été élaboré. Lors de la création d’expériences culinaires uniques, de tels détails minutieux ont été pris en considération.

Si l’on en croit les informations, les stars hollywoodiennes Gerard Butler et Judi Dench pourraient assister à la réception de mariage de Richa Chadha et Ali Fazal. Ali a partagé l’espace d’écran avec Judi Dench dans le film international Victoria et Abdul, tandis que Gerard Butler a travaillé avec Ali dans le prochain film hollywoodien Kandahar.