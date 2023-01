L’actrice de Four More Shots Please, Manvi Gagroo, est fiancée et montre sa bague sur Instagram. Voir photo

L’actrice Maanvi Gagroo, connue pour ses apparitions dans des séries Web comme Four More Shots Please et Tripling, a annoncé vendredi qu’elle était fiancée. Elle a partagé une photo de sa bague sur Instagram. L’actrice, cependant, n’a divulgué aucun détail sur son fiancé dans son message.

S’adressant à Instagram, Maanvi a partagé une photo d’elle-même assise dans un café en plein air quelque part à l’étranger. Vêtue d’un sweat-shirt gris, on peut voir l’actrice se couvrir le visage de la main et sourire. Une bague est visible à son doigt. Sous-titrant le message, elle a écrit: “Alors c’est arrivé”, ajoutant un hashtag engagé et un cœur et des émojis en forme d’anneau.

Réagissant au message, l’actrice Shibani Dandekar a commenté “Félicitations”. D’autres célébrités comme Jitendra Kumar, Sumeet Vyas et Kubbra Sait ont également réagi au message. Sriti Jha a écrit : « Je suis choquée », ce qui implique que, comme la plupart des partisans de Maanvi, elle aussi n’avait aucune idée des fiançailles. D’autres célébrités comme Mouni Roy, Aahana Kumra et Srishti Srivastava ont toutes envoyé des messages de félicitations.





Maanvi Gagroo est née à Delhi et a commencé sa carrière avec l’émission Disney Dhoom Machao Dhoom en 2007. Elle a fait ses débuts au cinéma l’année suivante avec le film Disney The Cheetah Girls : One World. Après avoir joué des rôles mineurs dans des films comme No One Called Jessica, Kill Dil et PK, elle a décroché son rôle révolutionnaire en tant que première femme dans TVF Pitchers, l’une des premières séries Web indiennes.

Après la sortie de l’émission en 2015, Maanvi est apparu dans plusieurs émissions Web comme Tipling, Permanent Roommates, Four More Shots Please et Made in Heaven, et a également décroché des rôles plus charnus dans des films comme Ujda Chaman et Shubh Mangal Zyada Savdhaan. Elle a été vue pour la dernière fois dans le rôle-titre de l’émission Zee5 Tamashree.