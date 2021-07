L’actrice de FIR Kavita Kaushik FERME le troll qui l’appelait ‘budhi’, l’ex-concurrent de Bigg Boss dit ‘budha toh aapka baap bhi hoga’! | Buzz News

New Delhi : l’actrice de FIR Kavita Kaushik sait comment gérer les trolls en ligne – dans leur propre langue et comment ! Récemment, un internaute a tenté de la troller sur la dernière photo qu’elle a publiée sur les réseaux sociaux. Il a écrit : « Budhi ghodi laal lagaam. »

Kavita Kaushik n’a pas tardé à répondre par écrit, « Bhaiya maine toh koi laal lagaam nahi lagaai, maquillage bhi nahi kiya, thoda lipbalm hai bass, aur budha toh aapka baap bhi hoga, MA bhi hogi toh kya kare ? Iss desh mei umar badhna paap haiem kya est-il Ye taale ki bacchi ko ki ‘beta 40 ke baad tera jeena bekar hai’? »

Le troll a maintenant supprimé son commentaire.

Ce n’est pas la première fois que L’actrice de FIR et ancienne candidate de Bigg Boss 14 Kavita Kaushik a claqué un troll. Plus tôt, elle a appelé ses ennemis et partagé des captures d’écran de conversations abusives en ligne, marquant la police de Mumbai et les poignées de Maharashtra Cyber ​​Cell.

Les meilleures actrices de Bollywood comme Deepika Padukone, Parineeti Chopra, Taapsee Pannu, Esha Gupta, Mallika Sherawat ont toutes été trollées à différents moments.

Pour les non-initiés, Kavita Kaushik a été vue dans l’émission de téléréalité ‘Bigg Boss 14’. Elle a courtisé la controverse à l’intérieur de la maison pour son combat avec Rubina Dilaik et Abhinav Shukla.