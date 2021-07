New Delhi : jeune et prometteuse nouvelle actrice, Ashlesha Thakur alias Dhriti de la série The Family Man est devenue célèbre pour avoir trop bien interprété son rôle, en particulier dans le deuxième opus de la star de Manoj Bajpayee.

Elle incarne la fille adolescente de Bajpayee et Priyamani dans la série « The Family Man ».

Dans une interview avec News18, Ashlesha Thakur a parlé des baisers à l’écran. « J’étais très nerveux. C’était une chose très nouvelle pour moi à faire. Je devais apporter de la maturité au personnage et ne pas avoir cette façon d’agir enfantine. Je voulais le rendre très naturel et spontané. J’ai regardé beaucoup de séries Web où il y a un intérêt amoureux. J’ai beaucoup cherché et étudié. Le tournage de la scène du baiser est très technique. Ce n’est pas amusant. C’est mon travail et quelles que soient les exigences en tant qu’acteur, je devrais être à l’aise avec ça… Je fais confiance à mes réalisateurs et je ne me souciais pas de ce à quoi cela ressemblerait à l’écran parce que je sais à quel point ils sont méticuleux dans leur écriture », elle a dit.

À propos des scènes d’enlèvement dans The Family Man 2, la jeune actrice a déclaré : « C’était épuisant et éprouvant émotionnellement et mentalement pour moi. Me faire kidnapper était quelque chose qui me rendait très nerveuse. Je ne voulais pas faire cette scène. Je disais Raj et Suparn monsieur, ‘Faisons-le un autre jour’. Quand j’ai fait la première prise, j’étais confus de savoir si je faisais la bonne chose. Quand les réalisateurs m’ont soutenu, j’ai su que j’étais sur la bonne voie. » Elle a également parlé de la réception de propositions sur les plateformes de médias sociaux. « J’ai beaucoup de ‘rishtas’ dans mes DM et les gens m’envoient les messages les plus effrayants et les plus doux. J’aime l’attention mais je ne sais pas à quel point c’est vrai. »

The Family Man est réalisé par Raj et DK et sa deuxième saison The Family Man 2 diffusé sur Amazon Prime Video en juin. Il a marqué les débuts numériques de la star du Sud Samantha Akkineni dans un rôle central. La série serait de retour pour une saison 3 et le buzz est déjà fort.