L’actrice de Family Man 2, Priyamani, est contre les baisers et les scènes intimes à l’écran, voici pourquoi

L’actrice de Family Man 2, Priyamani, qui s’est fait connaître en réalisant des projets exceptionnels dans l’industrie, a récemment expliqué pourquoi elle n’a pas fait de scènes intimes ou plutôt des scènes de baisers dans ses films ou séries Web qu’elle a fait autant d’actrices du sud ou sinon plus d’héroïnes qui sont ouvertes à faire des films audacieux et le dernier exemple est Tamannah Bhatia qui crée des vagues sur Internet avec ses choix audacieux, d’abord Jee Karda et maintenant Lust Stories 2. Alors que Priyamani est restée fidèle à ses motifs qu’elle ne fera jamais scènes intimes et elle explique pourquoi.

Dans une interaction avec New 18, Priyamani a déclaré : « Je n’embrasserai pas à l’écran. Ce serait un non pour moi. Je sais que ce n’est qu’un rôle et que c’est mon travail, mais sur une note personnelle, je ne serai pas à l’aise si je Je dois embrasser un autre homme à l’écran, simplement parce que je dois répondre à mon mari. » Elle a ajouté que son émission His Storyy l’obligeait initialement à jouer une scène intime avec l’acteur Satyadeep Mishra, avec laquelle elle n’était pas à l’aise. Elle a dit: « Je ne suis pas à l’aise avec autre chose qu’un baiser sur la joue. Il y avait beaucoup de projets qui m’ont été proposés qui comportaient de telles scènes et je leur ai dit que je n’étais pas à l’aise avec ça.

Priyamani a été mariée à Mustafa Raj en 2017 et a également ajouté qu’elle ne voulait pas que sa belle-famille ait peur de la voir à l’écran avec quelqu’un d’autre faisant toutes les scènes audacieuses. « Je sais que les deux côtés de ma famille regarderont n’importe quel projet quand il sortira. Ils savent aussi que c’est mon travail, mais je ne veux pas qu’ils reculent. Je ne veux pas qu’ils pensent, ‘Pourquoi ma fille -beau-frère fait ça même après le mariage ? Pourquoi quelqu’un d’autre met-il la main sur elle ? » Ils ne le diront pas, mais c’est mon choix personnel. »

Priyamani a été vu pour la dernière fois dans The Family Man 2 avec Manoj Bajpayee et les fans étaient ravis de les voir ensemble.