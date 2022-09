L’actrice de Drishyam Shriya Saran souhaite à ses parents pour leur anniversaire; partage des photos rares et précieuses de son mariage

C’était en 2018 lorsque l’actrice du Sud Shria Saran s’est marié à Udaipur avec Andrei Koscheev. La Drishyam L’actrice a maintes et maintes fois partagé des clichés de ses noces sur Instagram et les fans ont souvent montré son amour pour la même chose. Dernièrement, l’actrice a posté de nouvelles photos inédites de son mariage et a souhaité un joyeux anniversaire à son papa. Elle les a également appelés les meilleurs parents et qu’elle les aime tous les deux.

Il est intéressant de noter que les parents de Shriya ont leur anniversaire à la même date qui est le 26 septembre. Shriya Saran ressemblait à une fée dans un sari de soie rouge ethnique qu’elle associait à un chemisier vert. Son look de mariée s’est fait avec des bijoux ethniques et un chignon. Son mari russe a également été vu portant une simple kurta pour l’occasion spéciale.

Message d’anniversaire de Shriya Sharan pour ses parents :

Côté travail, l’actrice sera ensuite vue dans Kabzaa. Elle a le rôle principal et le film est réalisé par Chandru. Elle jouera le rôle de Madhumathi dans le film, aux côtés de Kiccha Sudeep. Le film est un film dramatique d’action et sortira dans différentes langues comme le tamoul, le malayalam, le télougou et l’hindi. En dehors de ce film, Shriya jouera également le rôle principal dans le très attendu Drishyam 2. Le film est réalisé par Abhishek Pathak et est une suite de Drishyam qui est un film de 2015.

En parlant de Drishyam 2, le tournage du film a déjà été fait et a été soutenu par Kumar Mangat Pathak, Abhishek Pathak, Krishan Kumar, Bhushan Kumar. Le film est coproduit par Sanjeev Joshi, Aditya Chowksey et Shiv Chanana. Drishyam 2 présentera l’histoire de Vijay Salgaonkar essayée par Ajay Devgn. Le Drishyam original a été un succès parmi les fans. Êtes-vous impatient de voir Shriya Saran dans Drishyam 2 ?