L’actrice de Drishyam Shriya Saran danse sous la pluie avec sa fille, laisse les fans jaillir

Shriya Saran nous a offert un tas de vidéos sur Instagram. Elle était accompagnée de sa fille Radha, âgée de deux ans. Shriya Saran, qui a noué le nœud nuptial avec son partenaire russe Andrei Koscheev, nous laisse souvent jaillir avec des extraits de sa fille. Si elle n’est pas occupée par ses engagements professionnels, la femme de 40 ans peut être vue passer du temps de qualité avec sa famille. Cette fois aussi, Shriya a offert un bref aperçu de son bonheur familial.

Shriya Saran partage des vidéos sous la pluie

En laissant tomber l’ensemble de vidéos sur Instagram, Shriya Saran a écrit : « Juste parce qu’il pleuvait la semaine dernière. » L’adorable clip visuel montre Shriya, vêtue d’un t-shirt blanc ample qu’elle a associé à une paire de shorts noirs. Ses cheveux étaient coiffés en une tresse. Avec Radha dans ses bras. Pieds nus, on peut voir Shriya se précipiter vers la pelouse, au milieu d’une forte averse. Une Shriya excitée tourne à l’intérieur de la pelouse, dansant avec son enfant de 2 ans sous la pluie.

Shriya Saran aime la pluie avec sa fille

Comme un enfant ravi, Shriya Saran saute et gambade, profite de la pluie et affiche un sourire radieux. Elle donne également des coups de pied dans une mare d’eau avec ses pieds, alors que Radha regarde les bouffonneries idiotes de sa mère. Dans l’une des vidéos, Shriya ramasse une fleur blanche sur le sol et la rapproche de la personne qui enregistre le clip. La dernière vidéo se termine avec Shriya retournant dans sa maison avec bébé Radha, plantant affectueusement un baiser sur la joue de sa fille.

Les fans réagissent à la vidéo de danse de la pluie de Shriya Saran

Les commentaires sur le post étaient tout aussi agréables à lire. De nombreux utilisateurs de médias sociaux ont comparé Shriya Saran dans la vidéo à l’une de ses chansons de film, Nee Varum Pothu. « Ça me rappelle Nee Varum Pothu de Mazhai », a écrit un utilisateur. « C’est beau l’amour qui joue sous la pluie » est venu un autre commentaire. « Profiter des petites choses de la vie est une Bénédiction » a noté un troisième individu. D’autres sont allés tous les coeurs dans les commentaires.

Les films de Shriya Saran

Shriya Saran a eu deux sorties en 2023. Elle a été enrôlée pour le film policier d’action Kabzaa, titré par Upendra Rao, avec Kiccha Sudeep dans un rôle important. Dirigé par R Chandru, le film n’a pas réussi à se produire sur les grands écrans. Shriya Saran a également fait partie du drame musical Music School du réalisateur Papa Rao Biyyala.