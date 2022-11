L’actrice de Drishyam 2, Ishita Dutta, révèle les défis auxquels elle a été confrontée dans son rôle [Watch Video]

Drishyam 2 actrice Ishita Dutta sur son rôle: Dans une longue interview avec Bollywoodlife, l’actrice de télévision et de Bollywood Ishita Dutta, qui a conquis le cœur du public avec ses performances dans Drishyam et Drishyam 2, a parlé de nombreux aspects intéressants. Parlant de son jeu dans Drishyam 2, Ishita a déclaré que “c’était un sentiment formidable pour elle car elle reçoit de bonnes réponses de la part des gens”. L’actrice semble très satisfaite des bonnes critiques qu’elle reçoit pour le film. Laissez-nous vous dire, Drishyam 2 a frappé les salles de cinéma le 18 novembre 2022 et le film est également entré dans le club des 100 crore. Regarder la vidéo.