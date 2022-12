L’actrice de “Days of Our Lives” Tamara Braun annonce qu’elle quitte la série : “Merci pour tout l’amour”

L’actrice de “Days of Our Lives” Tamara Braun se prépare pour un nouveau chapitre de sa carrière.

Avant l’épisode du feuilleton de mardi soir, l’actrice a dit à ses fans de s’assurer de se connecter à l’émission de ce soir-là pour voir l’envoi de son personnage. Elle a célébré sa dernière apparition dans la série avec une publication Instagram commémorant ses deux dernières années sur le feuilleton et remerciant ses fans pour leur soutien.

“Salut à tous les fans de Days !! Si vous voulez voir Ava partir, écoutez DOOL aujourd’hui pour son dernier jour à Salem. J’ai pensé que je partagerais certains de mes souvenirs des (presque) deux dernières années”, a-t-elle écrit. “Merci pour tout l’amour et le soutien que vous continuez à me montrer. Vous allez tous me manquer !! Attendez, je serai toujours là, vous pouvez me trouver sur IG !! Beaucoup d’amour.”

La publication Instagram présentait un diaporama vidéo plein de photos prises en coulisses au cours des deux dernières années, y compris des selfies de Braun dans des perruques et du maquillage d’effets spéciaux, et certaines d’entre elles s’amusant avec ses camarades entre les scènes.

KRISTIAN ALFONSO QUITTE “DAYS OF OUR LIVES” APRÈS 37 ANS

Braun a noté que la vidéo “commence à la fin et se termine au début avec mon premier prélèvement nasal. Oh Covid !!” Elle a terminé le diaporama avec une vidéo d’elle dans sa voiture se remettant du prélèvement nasal, se demandant si quelqu’un l’apprécie vraiment. Elle portait également des écrans faciaux et des masques tout au long de la vidéo.

Le diaporama était soutenu par la chanson à succès de Cheryl Lynn “Got To Be Real”.

Braun est apparue pour la première fois en tant qu’Ava Vitali dans “Days of Our Lives” en 2008 dans le cadre d’un scénario dans lequel son personnage traquait le personnage de Stephen Nichols, Steve Johnson. Son scénario de 2008 a duré une saison. Cependant, cela a suffi pour lui valoir son premier Daytime Emmy Award en tant qu’actrice de soutien exceptionnelle dans une série dramatique en 2009.

Elle est revenue au feuilleton, non pas en tant qu’Ava, mais en tant que Taylor Walker, prenant le relais de Natalia Livingston lorsqu’elle a décidé de quitter la série. Braun a décidé de revenir dans le cadre de la célébration du 50e anniversaire de la série, choisissant de repartir en 2016, lorsque son personnage a été tué dans un incendie.

En 2017, Braun est revenue à la série après qu’il a été révélé que son personnage avait survécu à l’incendie dans lequel elle était censée être morte. Elle a de nouveau quitté la série, pour revenir à nouveau en 2020.

Ce n’était pas le premier concert de feuilleton pour Braun. Avant de décrocher le rôle d’Ava, elle est apparue dans “All My Children” en tant que Reese Williams, qu’elle a joué de 2008 à 2009. Reese a été présentée dans la série comme l’intérêt amoureux de Brenda, puis a révélé plus tard que les deux attendaient un enfant. prévu d’élever ensemble. Les plans se sont égarés et le personnage a déménagé à Paris.

Elle a également joué le rôle de Carly et du Dr Kim Nero dans “General Hospital”. Braun a repris le rôle de Carly de Sarah Joy Brown en 2001 et est resté dans le rôle jusqu’en 2005, revenant pour un an en 2014. En 2017, elle est revenue à la série en tant que Dr Kim Nero, agissant souvent aux côtés de la nouvelle Carly, avant quitter à nouveau la série en 2019.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Plus récemment, Braun a été nominée pour un Daytime Emmy Award en 2021 pour son travail en tant qu’Ava dans “Days of Our Lives”. Son annonce d’adieu n’a été accueillie que par l’amour, Phillip Bloc écrivant: “Si doux-amer. Au fur et à mesure qu’un personnage avance, un autre apparaîtra avec impatience pour voir qui vous serez le prochain.”

“Mec, j’ai été ému en regardant Ava aujourd’hui et c’était avant que je découvre que c’était ta dernière scène”, a commenté un fan. “J’espère que vous reviendrez plus tôt que tard.”