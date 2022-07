L'actrice de Darlings, Alia Bhatt, révèle si elle jouera, produira ou fera les deux dans le premier film de Ranbir Kapoor; dit: 'Il m'a traité de tyran qui...'

La bande-annonce de Chéris déposé aujourd’hui, 25 juillet, au prestigieux hôtel 5 étoiles Grand Hyatt à Santacruz, Mumbai, devant un énorme contingent de la presse. Qu’il suffise de dire que le Bande-annonce Chéris a atteint toutes les bonnes notes compte tenu non seulement de l’appréciation instantanée qu’il a reçue des médias, mais aussi des commentaires élogieux reçus par tous les quatuors sur les réseaux sociaux. Alors que le premier aperçu de Alia Bhat, Shefali Shah, Vijay Varma et Roshan MathewLes performances de sont toutes très appréciées, c’est le mélange de comédie noire, de mystère et d’un fort courant féministe qui a particulièrement attiré l’attention des téléspectateurs pour cette Netflix film.

Alia Bhatt veut produire le premier film de Ranbir Kapoor

Ranbir Kapoor avait récemment révélé qu’il avait travaillé sur un scénario pendant le verrouillage qu’il aimerait beaucoup réaliser à l’avenir. Pas du tout surprenant, étant donné les multiples talents de la star. Maintenant, sa femme star et co-acteur de Brahmastra, Alia Bhatt, a été interrogée lors du lancement de la bande-annonce de Darlings si elle aimerait jouer dans le film ou même produire le film, maintenant qu’elle est devenue productrice avec ses débuts OTT. Répondant à la question, elle a dit : « Nous en avons discuté. En fait, je lui ai dit que si tu ne me fais pas le produire, je serai très contrariée ! Je lui ai dit que si tu ne voulais pas me prendre comme acteur, c’est très bien. Il m’a dit : “Non non, j’ai besoin de toi, tu es un tyran””

Alia Bhatt répond à la séance photo nue de Ranveer Singh

Lors du même événement, Alia Bhatt a également été interrogée sur sa co-star de Gully Boy et Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani, Ranveer Singh est une séance photo de magazine nue esthétiquement faite et brûlante, y compris le barrage de pêche à la traîne et de police morale qui lui était destiné dans ses conséquences. L’actrice a ajouté : “Je n’aime rien de négatif à propos de mon Ranveer Singh préféré. Je l’aime éternellement, il a tellement donné à l’industrie du cinéma, et je n’aime même pas cette question parce qu’elle est négative contre lui. Je Je suis si fier de lui et je lui souhaite le meilleur et chapeau à lui pour avoir réussi.”

Darlings sort le 5 août sur Netflix.