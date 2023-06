L’actrice de Dahaad Sonakshi Sinha a rejeté ces grands films qui auraient pu être des sommets dans sa carrière

Sonakshi Sinha fête aujourd’hui ses 35 ans et l’actrice de Dahaad a parcouru un long chemin dans sa carrière. Elle a fait ses débuts avec Dabangg et est aujourd’hui connue comme l’actrice de Dahaad. Alors qu’elle était la reine du box-office au début de sa carrière, avant Dahaad, elle avait du mal à obtenir un bon film sous son nom. Le jour de son anniversaire aujourd’hui, regardons les films qu’elle a rejetés et qui auraient pu être des sommets dans sa carrière. Alors que les fans voudraient certainement la voir à Udta Punjab avec Diljit Dosanjh, leur jodi serait un coup de pied, mais il n’est jamais trop tard.

Oudta Pendjab

Sonakshi Sinha s’est vu proposer de jouer le rôle de Kareena Kapoor Khan dans Udta Punjab, mais elle l’a rejeté en raison de ses autres engagements professionnels. Ce film aurait pu changer la donne pour elle.

Maison pleine 2 et Maison pleine 4

Sajid Khan voulait que Sonakshi Sinha fasse partie de cet ensemble comique, mais la fille ne pouvait pas en faire partie en raison de problèmes de date.

Haseena Parker

Il est rapporté que Sonakshi Sinha avait même tourné quelques scènes pour ledit film, mais plus tard, elle s’en est retirée et Shraddha Kapoor a joué le rôle.

Moubarakan

Sonakshi Sinha s’est également vu offrir un rôle dans la vedette d’Arjun Kapoor, mais elle ne pouvait pas en faire partie car il y avait quelques affrontements de dates, alors qu’elle et Arjun feraient certainement une bonne paire.