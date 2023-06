L’actrice de Dabangg 3, Hema Sharma, affirme qu’elle a été malmenée par les videurs de Salman Khan

La starlette Hema Sharma, qui a travaillé dans la production maison de Salman Khan Dabangg 3, affirme maintenant qu’elle a été malmenée par les détails de sécurité de la superstar en 2019 lorsqu’elle s’est approchée pour le rencontrer et faire cliquer une photo.

Se souvenant de l’incident, l’actrice a déclaré: « Je voulais vraiment travailler dans Dabangg 3 et j’ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour travailler dans ce film parce que je voulais rencontrer Salman Khan monsieur. Plus tôt, ma scène était avec Salman monsieur. Alors, j’ai était très heureux et reconnaissant à Dieu pour cette opportunité. »

Mais la scène dans laquelle Hema est apparu a été tournée sans Salman et, a-t-elle dit, « j’étais très déçue et après que le tournage se soit terminé pour moi, je voulais juste rencontrer Salman monsieur. » Elle a en outre mentionné qu’elle avait parlé avec beaucoup de gens pour avoir la chance de rencontrer Salman.

Comme elle l’a dit: « J’ai contacté de nombreuses personnes pour m’aider à me connecter avec Salman monsieur. Au moins j’ai parlé avec 50 personnes pour avoir la chance de rencontrer Salman Khan et de cliquer sur une photo avec lui. « J’ai ensuite pris contact avec Pandit Janardhan , qui est également venu sur `Bigg Boss`, et lui a exprimé mon souhait de rencontrer Salman monsieur.

« Il m’a assuré que cela arriverait et nous sommes allés rencontrer monsieur Salman. Je ne peux pas vous dire à quel point j’ai été maltraité et humilié, j’ai été jeté comme un chien parce que je voulais cliquer sur une photo avec lui ».

L’actrice a affirmé que Pandit Janardhan avait également été maltraité par la sécurité de Salman et ils l’ont menacé en disant qu’ils interdiraient son entrée. Elle a dit: « J’ai été humiliée devant une unité de 100 personnes qui comprenait plusieurs personnes que je connaissais personnellement. Je n’ai pas pu dormir pendant 10 jours après cela. Tout ce que je voulais, c’était rencontrer Salman monsieur et cliquer sur une photo. avec lui.

« Il n’était pas présent à l’endroit où l’incident s’est déroulé mais il était là à proximité. Il aurait pu intervenir et gérer la situation mais, il n’était nulle part en vue. » Ce n’est pas la première fois que la sécurité de Salman est sous surveillance pour avoir agi comme des voyous et n’avoir montré aucun respect pour les gens autour de la superstar.

Récemment, l’acteur de Bollywood Vicky Kaushal a également été écarté par la sécurité de la star de « Wanted ». Plus tard, les deux messieurs se sont embrassés mettant fin à toutes les spéculations.