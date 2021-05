L’actrice de Corrie affirme qu’elle s’est tellement habituée aux soirées chics qu’elle «  a dû visiter Weatherspoons pour en savoir plus sur la vraie vie  »

La star de CORONATION Street, Katherine Kelly, a affirmé qu’elle s’était tellement habituée aux soirées chics qu’elle «a dû visiter un Weatherspoons pour en savoir plus sur la vraie vie».

La star de 41 ans a admis qu’elle craignait de ne pas pouvoir représenter une personne ordinaire commandant un verre à l’écran parce qu’elle se sentait déconnectée.

Pennsylvanie

Katherine a dû visiter un pub parce qu’elle se sentait déconnectée de la vraie vie[/caption]

Alors, elle et sa mère se sont rendues dans leur point d’eau local pour savoir comment les Britanniques moyens apprécient l’alcool.

S’exprimant dans une nouvelle interview, Katherine a admis avoir paniqué lorsqu’elle a dû commander un verre dans un bar pour une scène dans un nouvel emploi.

Elle a partagé: «Je pensais:« Je ne sais pas ce que les gens boivent maintenant dans les bars ».

«Cela faisait si longtemps que je n’avais pas été dans un pub qui n’était pas un événement sur le tapis rouge où l’on vous tend une bouteille de champagne.

Rex

Katherine est devenue célèbre dans Coronation Street[/caption]

Getty – Contributeur

Elle a perdu le contact avec la réalité après avoir assisté à des soirées chics[/caption]

«Je me suis dit: » Est-ce que les gens boivent plus de la bière blonde et du noir? « , Ça m’a vraiment dérangé. »

L’actrice a poursuivi en disant au Daily Star qu’elle avait l’impression de ne pas pouvoir «représenter la vraie vie» parce qu’elle n’était pas «dans la vraie vie».

Elle a ajouté: «Je suis donc allée à Wetherspoons avec ma mère.

Getty

Katherine a admis qu’elle « n’était pas dans la vraie vie »[/caption]









«Je disais:« C’est ce que les gens boivent maintenant, ils achètent une bouteille de Prosecco parce que c’est moins cher », et le vin rouge était à la pression.

« J’ai pensé: » Génial, maintenant je sais « . »

Katherine est devenue célèbre en jouant Becky McDonald à Corrie entre 2006 et 2012.

Elle a continué à jouer des rôles dans M. Selfridge, Happy Valley, Gentleman Jack et Liar.