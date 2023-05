L’actrice de Citadel Samantha Ruth Prabhu achète un luxueux appartement en duplex d’une valeur de Rs 7,8 crores [Check deets]

Samantha Ruth Prabhu est l’une des stars dont on parle le plus en Inde et l’actrice indienne la plus populaire. L’actrice a récemment été vue dans Shaakuntalam. Elle se prépare maintenant pour Kushi et Citadelle Chapitre indien qui est un film et une série Web. Samantha est assez occupée dans sa vie professionnelle avec plusieurs projets dans sa cagnotte. Et au milieu des rapports sur son travail et ses problèmes de santé, Samantha Ruth Prabhu a fait la une des journaux pour une chose heureuse. L’actrice de Yashoda a acheté une autre propriété somptueuse. Si les rapports sont quelque chose à dire, Sam a dépensé une somme énorme pour la même chose. Découvrez plus de détails sur la nouvelle demeure luxueuse de Samantha Ruth Prabhu ci-dessous :

Samantha Ruth Prabhu achète un luxueux appartement à Hyderabad

Samantha Ruth Prabhu est l’une des plus grandes stars du pays. L’actrice a une valeur nette d’un énorme Rs 89 crores, selon un rapport dans l’ADN. Et maintenant, un rapport dans Economic Times a fait surface indiquant que Samantha a acheté un luxueux appartement de 3 BHK à Hyderabad. Selon le rapport d’un portail d’informations sur le divertissement, la maison a une superficie de 7 944 pieds carrés. Le premier étage du duplex comprend 3 920 pieds carrés tandis que l’étage supérieur comprend 4 024 pieds carrés.

En outre, les rapports indiquent également que l’appartement est situé dans le comté de Jayabheri Orange, situé à Nanakramguda. La communauté, dit-on, est très connue et hautement sécurisée. On dit que la nouvelle demeure somptueuse de Samantha Ruth Prabhu est celle avec de beaux designs qui est un mélange d’élégance et de fonctionnalités modernes.

Les autres propriétés de Samantha Ruth Prabhu

Si les rapports sont quelque chose à dire, Samantha possède déjà une demeure luxueuse à Jubilee Hill dont la valeur serait d’environ Rs 100 crores. Oui, c’est vrai. D’autre part, Samantha possède également un appartement à Mumbai qui vaut Rs 15 crores, indique un rapport des médias.

Côté travail, Samantha Ruth Prabhu a été vue pour la dernière fois à Shaakuntalam. Le film réalisé par Gunasekhar, qui mettait également en vedette Dev Mohan, a fait un carton au box-office. Le producteur vétéran Chitti Babu avait critiqué Samantha et affirmé que l’actrice devrait recourir à des rôles de soutien car elle n’est plus la star ou l’héroïne. Samantha a également publié quelques notes énigmatiques en fouillant le producteur. Sam se prépare maintenant pour la vedette de Vijay Deverakonda Kushi et Raj et DK a dirigé la série Web Citadel Indian Chapter avec Varun Dhawan.