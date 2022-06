L’actrice de “Charlie’s Angels”, Cheryl Ladd, se souvient de la défunte co-star Tanya Roberts : “Elle était scandaleuse et adorable”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Cheryl Ladd pleure toujours la perte de sa co-vedette de “Charlie’s Angels”, Tanya Roberts.

Roberts, qui a joué aux côtés de Roger Moore dans le film de James Bond « A View to a Kill » de 1985 et est apparu plus tard dans la sitcom « That ’70s Show », est décédé en 2021 – plusieurs heures après avoir été déclarée morte par erreur par son publiciste et partenaire. Elle avait 65 ans. Sa cause de décès était liée à une infection des voies urinaires.

“C’était un vrai choc”, a récemment déclaré Ladd à Closer Weekly. “Tanya est difficile à décrire, mais elle était très amusante.”

En 1980, Roberts a remplacé Shelley Hack dans “Charlie’s Angels”, rejoignant Jaclyn Smith et Ladd en tant que troisième Angel Julie.

“Elle parlait comme un chauffeur de camion”, se souvient Ladd, 70 ans. “Elle vient de faire rire Jaclyn et moi si fort. Elle était scandaleuse et adorable.”

Ladd a noté qu’elle avait gardé un lien étroit avec Smith, 76 ans, au fil des ans.

“Jaclyn Smith et moi parlons tout le temps”, a expliqué Ladd. “C’est une poupée. Juste une fille géniale et tellement amusante. Vous savez, aussi élégante soit-elle, elle est aussi folle et idiote. Nous serions ravis de trouver le bon projet sur lequel travailler ensemble. Un film sur deux vieux amis et tous les hauts et les bas de cette relation – comment vous pouvez vous entraider dans les bons et les mauvais moments.”

Ladd a déclaré qu’au fil des ans, elle s’était appuyée sur sa foi pour affronter les bons et les mauvais moments.

“Je suis chrétienne”, a-t-elle déclaré au point de vente. “Alors, je prie. J’ai vraiment confié une grande partie de moi-même, de mon âme et de ma douleur au Seigneur. Je trouve cela si utile pour moi que je n’ai pas à me faire confiance. J’espère que le Seigneur a un plan pour moi. Il m’a aidé à traverser tous les mauvais moments, et il est avec moi joyeusement quand je suis dans les bons moments. Donc pour moi, ça a été mon rocher. Je n’ai jamais vraiment traversé ça seul.

En 2020, Ladd a rappelé à Fox News Digital à quel point elle était nerveuse de remplacer Farrah Fawcett dans “Charlie’s Angeles”.

“Eh bien, c’était assez intimidant quand Aaron [Spelling] m’a demandé de le faire la première fois”, se souvient Ladd à l’époque. “J’ai dit:” Non merci “. Mais il ne prenait pas non pour une réponse. Alors il m’a appelé et il m’a dit : ‘Pourquoi tu ne veux pas le faire ?… Et j’ai dit : ‘Eh bien, tout d’abord, qu’est-ce que je jouerais ? Parce que personne ne peut entrer là-dedans et essayer d’être Farrah Fawcett. Personne ne peut faire ça. Ça ne marchera pas.'”

“Et il a dit:” Non, je comprends. Je comprends “”, a poursuivi Ladd. “J’ai dit : ‘Je ne sais pas si je pourrais être drôle.’ Et il a dit : ‘Pourquoi, tu ne pourrais pas être drôle ?’ Je suis allé, ‘Oh, je pourrais être drôle?’ Et j’ai dit, ‘Et si je suis la recrue et que je fais parfois des erreurs.’ Parce que les Américains tirent vraiment pour l’outsider. Ils aiment vraiment voir quelqu’un essayer dur, et vous voulez qu’il gagne. Nous avions donc ces deux éléments. Et puis le génie d’Aaron était quand il a dit, “Eh bien, pourquoi ne peux-tu pas être Jill petite soeur alors tu fais déjà partie de la famille?’ Donc, avec les filles, je t’accepte alors… Alors il avait raison. Ça a marché. Dieu merci.”

Ladd a également décrit comment elle a développé une amitié à vie avec Smith sur le plateau alors qu’ils devenaient tous les deux créatifs avec leurs rôles.

“J’ai adoré travailler avec Jaclyn”, a déclaré Ladd. “Jaclyn et moi sommes de grands amis à ce jour, et nous nous voyons beaucoup. Je pense juste que c’était amusant de faire tous les autres personnages, pas seulement d’être une seule personne tout au long de la série, mais je dois être un patineur sur glace. Je veux dire, nous avons dû faire tellement de choses, du deltaplane. Nous faisions tout le temps quelque chose de très différent, et c’était amusant.”

L’Associated Press a contribué à ce rapport.