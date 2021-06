Triptii Dimri, qui est devenu célèbre avec « Laila Majnu » d’Imtiaz Ali, a décroché le rôle principal dans le film Web acclamé par la critique, « Bulbbul » l’année dernière. L’actrice a maintenant expliqué à quel point l’intervalle de deux ans sans travail était démotivant pour elle. Elle a également partagé que la chance a joué un rôle dans sa carrière à Bollywood.

À propos de son écart de deux ans entre ‘Laila Majnu’ et ‘Bulbbul’, Triptii a déclaré à ETimes : « C’était démotivant… Combien de temps pouvez-vous garder de grands espoirs ? Vous pouvez le faire pendant un ou deux mois et ensuite vous vous fatiguez. J’ai attendu que de bons scripts viennent à ma rencontre, mais cela n’arrivait pas. C’était donc la phase la plus difficile, car je me levais tous les jours en me demandant quelle était la suite, surtout quand tous mes amis travaillaient. C’était trop stressant pour moi. Avec du temps libre, je me suis inscrit à des cours de théâtre. Je ne serais pas à 10 pour cent de ce que vous me voyez en tant qu’acteur aujourd’hui, si je n’avais pas utilisé ce temps libre à bon escient.

Tripti a expliqué que de nombreuses personnes lui avaient demandé de rester à l’écart d’OTT après avoir tourné deux longs métrages consécutifs. L’acteur est reconnaissant de ne pas avoir suivi leurs suggestions et a déclaré: « Mon film numérique a complètement changé ma vie, non seulement professionnellement, mais aussi personnellement. C’est à travers ce projet que j’ai appris à appréhender le graphe d’un personnage. Cela m’a rendu assez confiant en tant que personne et en tant qu’acteur.

Triptii Dimri a été repéré pour « Poster Boys » via les réseaux sociaux. Bien qu’il ne sache « rien sur le métier d’acteur », Tripti a auditionné et a été sélectionné. Après la sortie du film, elle a déménagé à Mumbai et peu de temps après, elle a obtenu le rôle principal dans ‘Laila Majnu’.

« La chance semblait être de mon côté lorsque j’ai réalisé que les passionnés de Bollywood se plaignaient des difficultés, j’étais là…

Pendant ce temps, récemment, il a été rapporté que Triptii sortait avec le frère et producteur de l’actrice Anusha Sharma, Karnesh Sshama. Dimri, qui est géré par la société de talents de Karan Johar, a figuré dans la production d’Anushka et Karnesh, ‘Bulbbul’.

Tripti sera ensuite vu dans ‘Qala’, aux côtés du fils d’Irrfan Khan, Babil, lors de ses débuts à l’écran. Ce projet sera également produit par la maison de production d’Anushka et Karnesh, Clean Slate Filmz.