L’actrice de Brahmastra Mouni Roy révèle comment ses fans inconditionnels de Naagin ont réagi à Junoon; dit: “Je ne veux pas qu’ils donnent de l’amour uniquement à …” [Exclusive Video]

Brahmastra a fait des merveilles au box-office à la fois pour Bollywood et pour tous ceux qui sont impliqués dans le film. Cependant, peut-être que le plus à bénéficier de son énorme succès commercial est Mouni Roy qui est devenu l’un des rares acteurs de télévision après Shah Rukh Khan, Sushant Singh Rajput et Irfan Khan goûter majeur Bollywood succès dans un rôle principal dans un grand film commercial grand public, faisant ainsi d’elle l’une des rares Acteurs de télévision pour réussir le saut du petit au grand écran, du moins pour le moment. Alors, on était curieux de savoir comment Mouni est irréductible Naagin le fan a réagi à Brahmastrac’est Junon.

Mouni Roy fait pleuvoir l’amour sur ses fans pour l’avoir toujours soutenue

BollywoodLife a récemment rencontré Mouni Roy pour un interview exclusiveoù la magnifique et tout aussi talentueuse actrice a réfléchi sur sa télévision, en particulier Fans de Naaginet comment ils l’ont soutenue bec et ongles depuis Brahmastra première partie Shiva a été annoncé. “Mes fans m’aiment, ils sont le groupe le plus fidèle qui m’a soutenu pendant 16 longues années. Je les aime. Je ne pourrai peut-être pas lire chaque commentaire ou répondre à tous, mais je veux vraiment dire que je dois ma vie, ma carrière à mes fans. Ils m’ont donné tellement d’amour inconditionnel, pris tellement de temps pour penser à toi, écrire pour toi, faire des vidéos pour toi, c’est un autre amour”, Mouni a dit.

Mouni Roy partage des images BTS de Brahmastra

Mouni Roy révèle les réactions des fans pour Naagin et Junoon

S’ouvrant sur la réaction de ses fans pour son personnage de Junoon dans Brahmastra par rapport à Naagin, Mouni Roy a ajouté: “Chaque fois que je fais quelque chose de nouveau, je reviens vers eux (ses fans) et leur demande à nouveau cet amour. Je ne veux pas qu’ils donnent de l’amour uniquement à Naagin ou à Junoon, je veux qu’ils donnent de l’amour à tout ce que je fais.” Lorsqu’on lui a demandé si des fans montraient plus d’amour pour Junoon ou Naagin, l’actrice a déclaré : “C’est trop tôt maintenant, peut-être que sur une période de temps je pourrais rencontrer ça, mais pour l’instant, ils ont tous été très favorables à tout ce que je fais. , je n’ai rien à redire.” Regardez-la en entier exclusif vidéo interview au dessus…

Films à venir de Mouni Roy

Mouni a également révélé qu’elle avait deux films très intéressants, mais a poliment demandé qu’elle ne puisse rien révéler de plus à ce stade car ce serait injuste pour les réalisateurs.