L’actrice de Brahmastra Mouni Roy exhibe joyeusement son sac YSL Rs 3,5 lakh devant les paparazzi [Watch Video]

Mouni Roy qui sera vu ensuite à Brahmastra a été cliqué aujourd’hui à l’aéroport. L’actrice était ravissante dans une robe noire et des lunettes de soleil. Cependant, ce qui a attiré l’attention, c’est son sac d’Yves Saint Laurent. On le sait, elle est adepte des sacs de créateurs comme la plupart des actrices. Le sac a reçu l’avis des papas, et elle était heureuse de l’afficher. Le coût du sac est supérieur à 4 000 USD, il est de 4 400 USD pour être précis. Lorsque nous le convertissons en argent desi, il dépasse Rs 3 50 000. Un internaute a déclaré qu’il voulait voyager dans ce sac. Regarde…

Mouni Roy joue le rôle de Junoon dans Brahmastra. Elle est la fille d’Amitabh Bachchan dans le film. Lorsque la bande-annonce est sortie, Mouni Roy était tendance et comment. Compte tenu de son expérience de travail dans Chroma, elle était parfaite pour le rôle. Dernièrement, elle a été vue sur Dance India Dance Lil Masters en tant que juge.

L’actrice s’est mariée avec Suraj Nambiar au mois de janvier 2022. C’est un banquier d’affaires basé à Dubaï. L’actrice vit à Mumbai et à Dubaï. Ils ont également lancé une application pour les étudiants. Mouni Roy qui a longtemps travaillé dans l’industrie de la télévision est également un ancien de Jamia Milia Islamia. Mouni Roy est une fashionista et sa collection de sacs est assez enviable. Elle a une belle collection de sacs à bandoulière Chanel et Yves Saint Laurent. Elle semble aimer les sacs texturés matelassés des marques de créateurs. Les clips de Mouni Roy ont bien marché aussi. Brahmastra met en vedette Ranbir Kapoor, Alia Bhatt, Nagarjuna, Amitabh Bachchan et est produit par Karan Johar.