L’actrice de Brahmastra, Mouni Roy, énumère les DÉFIS auxquels elle a été confrontée en passant du petit au grand écran ; dit : “Les offres étaient très limitées…” [Exclusive Video]

Les acteurs qui tentent de passer du petit au grand écran, en particulier dans les rôles principaux, trouvent rarement cela facile, et plus rare est de les trouver en train de réussir leur transition. Jusqu’à présent, seuls Shah Rukh Khan, Irrfan Khan et Sushant Singh Rajput sont les seuls acteurs à avoir vraiment sauté le pas. Ainsi, BollywoodLife a décidé de mettre Mouni Roy sur la sellette à propos des défis auxquels elle était confrontée pour enfin décrocher le rôle de Junoon dans Brahmastra, dans notre exclusif session de masterclass, intitulée “Passer du petit au grand écran”, et le garçon a fait l’actrice obligée, nous guidant à travers les tabous, ses offres limitées, les longues périodes qu’elle a dû attendre et ainsi de suite et ainsi de suite. Regardez leur interview exclusive au dessus…