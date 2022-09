L’actrice de Brahmastra, Alia Bhatt, va-t-elle organiser une grande baby shower ? Voici ce que la soeur Pooja Bhatt a à dire

Alia Bhat n’a peut-être pas impressionné tout le monde avec sa performance dans Brahmastra car elle n’avait pas grand-chose à y faire. Cependant, elle a impressionné tout le monde par son professionnalisme car même si elle est enceinte, elle a activement promu Brahmastra. Alors que le film est sorti le 9 septembre 2022, Alia en a également fait la promotion après la sortie. Alia et Ranbir ont annoncé la grossesse il y a quelques mois. L’actrice a affiché sa bosse de bébé sans aucune hésitation, et il a été rapporté qu’une grande baby shower est prévue pour Alia.

Les reportages sur la baby shower d’Alia ont fait la une des journaux du divertissement. Apparemment, Soni Razdan et Neetu Kapoor prévoient une baby shower, et de nombreuses grandes célébrités y assisteront. Il a été rapporté que Deepika Padukone et Katrina Kaif sont sur la liste des invités.

Récemment, alors qu’elle parlait à India Today, Pooja Bhatt s’est ouverte sur les rapports de la baby shower d’Alia Bhatt. Elle a dit qu’ils étaient tous très heureux qu’il y ait un autre enfant dans le monde, mais elle n’a aucune idée de la baby shower. Elle a également déclaré qu’il n’était pas dans sa nature de parler de la vie de qui que ce soit à moins qu’on ne le lui dise. L’actrice a ajouté: “C’est ainsi que nous, les Bhatts, fonctionnons les uns avec les autres.”

Ranbir et Alia se sont mariés en avril de cette année et en juin, ils ont annoncé la grossesse. Maintenant, les Kapoor et les Bhatt attendent avec impatience l’arrivée du bébé.

En parlant de Pooja, l’actrice est prête à faire son retour sur grand écran avec Chup qui met également en vedette Dulquer Salmaan, Sunny Deol et Shreya Dhanwanthary. Le film sort aujourd’hui.

Pendant ce temps, Alia a Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani et ses débuts à Hollywood Heart of Stone alignés. Il a été rapporté qu’après sa grossesse, le premier film de l’actrice sera le prochain de SS Rajamouli, mettant en vedette Mahesh Babu dans le rôle principal masculin.