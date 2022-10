L’actrice de Brahmastra, Alia Bhatt, RÉVÈLE que son bébé “a été frappé sans relâche” lors de son discours lors d’une cérémonie de remise de prix

Les stars de Brahmastra Alia Bhatt et Ranbir Kapoor attendent leur premier enfant ensemble. Le couple s’est marié en avril de cette année et en juin, ils ont annoncé la grossesse. Eh bien, Alia a récemment remporté le prix Time100 Impact et l’actrice s’est envolée pour Singapour pour assister à la cérémonie de remise des prix. Elle était magnifique dans une robe métallique cuivrée et affichait sa bosse de bébé. L’actrice a prononcé un discours lors de la remise des prix où elle a remercié son équipe, sa famille et son mari Ranbir. À la fin du discours, l’actrice a déclaré : “Ce prix a vraiment eu un impact sur moi, moi et mon petit, qui m’a donné des coups de pied sans relâche tout au long de ce discours. Merci beaucoup.”

Découvrez la vidéo du discours d’Alia Bhatt ci-dessous

Alia est sans aucun doute l’une des actrices les plus titrées de cette génération. Elle est dans l’industrie depuis 10 ans et a fait ses preuves en tant qu’actrice et aussi en tant que star. Le dernier album de l’actrice, Brahmastra, est devenu un succès au box-office. Alia a brisé les stéréotypes et a fait la promotion du film pendant sa grossesse et a joyeusement affiché sa bosse de bébé.

L’actrice a quelques films intéressants alignés comme Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani et Heart of Stone. Ce dernier marquera ses débuts à Hollywood et sera diffusé sur Netflix. Pendant ce temps, Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani sera sur les grands écrans l’année prochaine. Le film, réalisé par Karan Johar, met également en vedette Ranveer Singh, Dharmendra, Shabana Azmi et Jaya Bachchan.

Eh bien, on s’attend à ce qu’après l’accouchement, Alia fasse une pause maternité pendant quelques jours. Mais, il y a eu des rapports selon lesquels elle a déjà signé le prochain de SS Rajamouli et ce sera son premier film post-grossesse. Le film pan-indien met en vedette Mahesh Babu dans le rôle principal.