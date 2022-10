L’actrice de Brahmastra, Alia Bhatt, crie énormément à ses multiples défauts; demande aux femmes du monde entier de contourner les règles [Watch Video]

S’il y a une actrice qui s’est imposée au-dessus de toutes les autres cette année, non seulement dans Bollywoodmais aussi à travers tous les autres industrie du cinéma dans le pays, alors ça doit être Alia Bhat. La dame a passé un an au box-office (Gangubaï Kathiawadi, Brahmastra et un long caméo dans RRR), dont, à quelques exceptions près, la plupart n’ont jamais eu le plaisir de même avoir une bouffée de Cinéma indien. Et alors que nous approchons de la fin de l’année 2022, il n’est pas surprenant que l’actrice ratisse les lauriers à gauche, à droite et au centre. Après avoir reçu le Prix ​​Dadasaheb Phalke, Autre vient de recevoir le prestigieux prix international Time Award.

Alia Bhatt prononce un discours entraînant sur l’autonomisation des femmes

A l’occasion de la réception du Récompense du tempsAlia Bhatt a pris ses nouvelles officielles sur le divertissement Instagram gérer et partager une vidéo de la même chose tout en écrivant dans la légende qu’il y a trop de règles en ce moment pour les femmes sur la façon dont elles peuvent être bruyantes ou timides, à quel point elles sont autorisées à être rondes ou maigres, comment elles devraient avoir de l’ambition, mais ne soyez jamais arrogant, ou même comment les femmes ont besoin d’avoir de l’ambition à l’époque d’aujourd’hui, sans pour autant aller trop loin, soulignant clairement les inconvénients d’une telle attitude qui est autorisée à prospérer.

Alia Bhatt veut que les femmes du monde entier célèbrent les imperfections

Poursuivant dans son message, Alia a ajouté qu’en raison de tant de règles, les femmes ont souvent l’impression, pleinement conscientes ou involontairement, que “pour être aimées, être aimées, être bonnes”, elles doivent totalement manquer de faute, être “un être mythique impossible qui ne pourrait vraiment exister que dans les pages d’un conte de fées”. Elle a souligné comment au cours des 10 dernières années, elle en est venue à réaliser pleinement un point impératif qu’elle “savait inconsciemment depuis le début” que l’imperfection est ennuyeuse car ce sont les défauts qui rendent une personne spéciale, font d’elle ce qu’elle est. Regardez la vidéo ci-dessus…