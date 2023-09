L’actrice de « Brady Bunch », Eve Plumb, se souvient à quel point son rôle choquant l’a sauvée de la malédiction des enfants stars

Eve Plumb a peut-être joué le rôle d’une enfant du milieu incomprise, mais lorsque les caméras ont cessé de tourner, elle s’est sentie loin d’être négligée.

L’actrice avait 6 ans lorsqu’elle a lancé sa carrière dans le showbiz, incarnant notamment Jan Brady dans « The Brady Bunch ». Et Plumb a insisté sur le fait qu’elle n’a jamais été victime de la malédiction des enfants stars qui hante Hollywood.

Plumb a joué dans la sitcom à succès de 1969 à 1974.

« Je suis retourné au lycée », a déclaré l’homme de 65 ans à Fox News Digital à propos de sa vie après « The Brady Bunch ».

« C’était une école privée », a-t-elle expliqué. « J’étais une pom-pom girl, et je viens de le faire [the] du mieux que je pouvais à l’école, puis j’ai prévu d’aller à Cal State Northridge pour les arts du théâtre. … Je suis allé dans un très petit lycée, et je pense qu’à Los Angeles, c’est en quelque sorte accepté [if you’re an actor], donc je ne me suis jamais senti ostracisé ou flatté de quelque manière que ce soit. Mais peut-être que je ne le sais tout simplement pas. »

L’ancienne enfant star revient sur sa carrière de plusieurs décennies pour une bonne raison. Elle met aux enchères plusieurs objets personnels de sa collection « très Brady » via Les enchères de Julien. Certains des biens les plus précieux comprennent, entre autres, des téléfilms signés, des scénarios originaux et des photographies inédites.

« J’avais 6 ans et je n’étais pas tellement précoce, mais j’apprenais déjà à lire et je faisais des imitations de voix et tout », a déclaré Plumb à propos de la façon dont elle a été découverte.

« Mais ce qui s’est passé, c’est qu’un agent pour enfants a emménagé à côté de chez nous », a-t-elle déclaré. « Je lui avais probablement dit bonjour, et elle a pu parler à ma mère et l’a convaincue de m’emmener à une audition pour une publicité. Et j’ai obtenu le poste. Et j’ai continué à trouver du travail. J’ai continué à trouver du travail pour des publicités, puis des rôles dans des émissions de télévision. Une chose en a entraîné une autre, et je n’ai pas arrêté de travailler depuis.

La vente aux enchères comprend également des scénarios liés à ses téléfilms « Dawn : Portrait of a Teenage Runaway » (1976) et « Alexander : The Other Side of Dawn » (1977). Plumb a noté que jouer une jeune de 15 ans qui s’enfuit à Hollywood et finit par devenir une prostituée qui s’implique avec un proxénète pragmatique l’a sauvée d’être cataloguée.

« Ce qui m’est arrivé était très chanceux », a expliqué Plumb. « J’ai auditionné et testé pour cela à l’époque. … Et j’ai obtenu le rôle. C’était le pas de géant qui m’a fait passer du statut de Jan Brady à celui d’actrice adulte. À ce moment-là, j’étais déjà au lycée. pendant plusieurs années. J’avais déjà 18 ans. J’étais déjà presque adulte. … J’étais très excité de jouer à quelque chose de très différent et de très stimulant. C’était vraiment une belle opportunité.

« C’était très populaire. Il a très bien réussi dans les audiences », a noté Plumb. « Je n’ai pas été confronté à beaucoup de cas de typage. J’ai eu la chance de continuer à occuper différents rôles. Personne ne semble m’avoir placé dans une niche. »

Au fil des années, Plumb a fait des apparitions dans des émissions à succès comme « Murder, She Wrote », « The Love Boat » et « Fantasy Island », pour n’en nommer que quelques-unes. Dans les années 90, elle a joué la mère dans la série « Fudge » basée sur Judy Blume.

Avec le recul, elle garde encore de bons souvenirs d’avoir donné vie à « The Brady Bunch ».

L’un des articles de la vente aux enchères comprend un cadeau spécial qu’elle a reçu de son père de la télévision, Robert Reed : une caméra Kodak M42 Instamatic Super 8.

« J’ai essayé d’être très non sentimental à propos de tous ces éléments, mais cela n’a pas été facile », a admis Plumb. « Il y a beaucoup d’objets personnels. Ils évoquent tous les souvenirs de ‘Brady’. Ma carrière, depuis l’âge de 6 ans jusqu’à récemment, me laisse beaucoup de bons souvenirs. Alors, je me suis dit qu’il était peut-être temps de la partager avec tout le monde. »

Selon Plumb, Reed a offert les caméras à tous ses enfants de la télévision avant de les emmener en voyage à Londres et à New York pour les initier au théâtre et aux arts. Plumb a été vue tenant son appareil photo dans le documentaire de 1995 « Brady Home Movies ».

« Je n’ai jamais fait référence à Bob et Florence [Henderson] comme mes parents », a déclaré Plumb. « J’avais une mère et un père merveilleux. Mais ils étaient d’excellents modèles. [Reed was] comme un grand-oncle qui vous offre un appareil photo 8 mm pour Noël et vous emmène ensuite en voyage. Nous sommes venus à New York et avons séjourné au Plaza. … [And] Être à Londres avec mes camarades de casting était vraiment excitant. Il nous a emmenés voir « La Piège à souris », l’une des pièces les plus anciennes au monde, et dans la maison de Shakespeare à la campagne. »

« [I remember] quand nous avons été invités à participer à la Rose Parade. Il nous a invités chez lui le matin à l’avance pour le petit-déjeuner, qui était très tôt car il fallait arriver très tôt sur le parcours du défilé », se souvient-elle. « C’étaient uniquement les plus jeunes acteurs qui allaient monter sur le char. Mais c’était très généreux de sa part. Et c’est… lui jusqu’au bout. C’était juste une personne très généreuse et attentionnée. »

Comme Reed, Henderson et Ann B. Davis, qui jouait le rôle de la gouvernante Alice Nelson dans la série, étaient des personnages adorés. Plumb a déclaré que les femmes l’avaient initiée, ainsi qu’au reste du casting, à la broderie, un passe-temps populaire dans les années 70. Diverses créations réalisées par Plumb peuvent être retrouvées aux enchères.

« Le simple fait de pouvoir se tenir à côté de Florence lorsqu’elle était petite ? Elle sentait bon », rayonna Plumb. « Elle était drôle. Elle était toujours belle. C’était tout simplement génial d’être toujours avec elle. Et encore une fois, très généreuse et pragmatique – tous les adultes l’étaient. Il n’y avait pas trop de gaffes. Nous étions encouragés à être professionnels. «

Plumb est devenu un artiste avec des expositions dans des galeries à travers le pays. Mais les fans se souviennent mieux d’elle qu’en tant qu’enfant du milieu de la famille recomposée qui se retrouve dans l’ombre de sa sœur aînée et populaire.

« Cette ligne [‘Marcia, Marcia, Marcia’] n’était pas populaire avant », a déclaré Plumb à propos de son célèbre slogan. « Il y avait un sketch sur « Saturday Night Live » qui parodiait « The Brady Bunch », c’est pourquoi cette phrase est populaire maintenant. Ce n’était pas seulement parce que c’était dans la série. Avant ça, ça n’avait jamais été populaire. »

En 2019, une émission de HGTV, « A Very Brady Renovation », a réuni les anciens enfants stars. Henderson est décédé en 2016 à 82 ans ; Reed avait 59 ans lorsqu’il est décédé en 1992. Davis est décédé en 2014 à 88 ans.

Plumb a déclaré que les acteurs survivants étaient toujours de bons amis.

« Aujourd’hui, je suis très impliquée dans la poursuite des auditions », a-t-elle déclaré. « J’ai auditionné pour des voix off. … Je développe également ma ligne d’accessoires pour la maison appelée Produits de plomberie. … C’est très excitant. … J’ai commencé à peindre il y a longtemps, alors que j’étais entre deux travaux et que j’avais besoin de quelque chose à faire, donc je n’ai pas peint depuis un moment. … La peinture est toujours géniale parce que c’est quelque chose que je peux faire à tout moment de la journée, et c’est toujours à moi de décider comment cela se passe. »

Pour Plumb, il n’y a pas eu de moment précis où elle a réalisé pour la première fois que « The Brady Bunch » faisait d’elle une star. Mais aujourd’hui, elle est toujours reconnaissante pour son passage dans la série et pour la joie qu’elle continue d’apporter aux fans des décennies plus tard.

« Je ne pense pas que vous réalisez un jour que votre vie ne sera plus jamais la même », a-t-elle réfléchi. « Il faut beaucoup de temps pour que cela s’imprègne. Une fois que vous êtes célèbre, vous ne pouvez plus revenir en arrière. »

La vente aux enchères « Brady Bunch and More: Eve Plumb’s ‘Jan Brady’ & Career Archives » aura lieu en ligne le 2 octobre. L’Associated Press a contribué à ce rapport.