L’actrice de Black Panther, Letitia Wright, semble avoir supprimé ses comptes de médias sociaux après avoir partagé une vidéo suggérant qu’un vaccin COVID-19 «ferait pousser des membres supplémentaires».

La discussion en ligne – intitulée Devrions-nous le prendre? – semble également avoir été supprimé.

La vidéo est apparue sur une chaîne appelée On The Table et Wright a fait face à une réaction violente, sa co-star de Marvel, Don Cheadle, la décrivant comme « des déchets chauds ».

Wright a dit qu’elle n’avait eu l’intention de blesser personne



Après avoir répondu aux adeptes remettant en question sa décision, Wright, 27 ans, a semblé prétendre qu’elle avait été «annulée».

Ses comptes Twitter et Instagram sont devenus indisponibles depuis.

Dans un message sur son compte Twitter avant sa suppression, elle a écrit: «Mon intention n’était de blesser personne, ma seule intention de publier cette vidéo était qu’elle soulevait mes inquiétudes quant à ce que contient le vaccin et à ce que nous mettons dans notre corps. Rien d’autre. »

Après avoir répondu à un certain nombre d’adeptes qui ont critiqué son message, elle a écrit: « Si vous ne vous conformez pas aux opinions populaires, mais posez des questions et réfléchissez par vous-même …. vous êtes annulé. »

On craint que les anti-vaxxeurs n’endommagent la prise de COVID-19[feminine vaccins, entravant les efforts pour maîtriser le virus.

Le secrétaire à la santé fantôme du Labour, Jonathan Ashworth, a récemment décrit le contenu anti-vax sur les médias sociaux comme « poison » et « ordures » et a appelé à une législation d’urgence pour la réprimer.

Dans la vidéo, le présentateur Tomi Arayomi, qui se décrit sur Facebook comme un « prophète internationalement reçu et reconnu », a déclaré qu’il espérait que le vaccin « ne ferait pas pousser des membres supplémentaires », ajoutant: « J’espère à Dieu que vous ne développerez pas d’enfants qui avoir 11 doigts et 12 orteils. «

Il a également parlé de la Luciférase, quelque chose « qui aurait été ajouté au vaccin COVID pour détecter ceux qui ne l’ont pas pris ».

Il a ajouté: « Luciferase, nommé par son fondateur après Lucifer? »

Dans les coulisses du vaccin Pfizer



La luciférase est, en fait, un terme générique pour une classe d’enzymes oxydantes qui produisent la bioluminescence – la production et l’émission de lumière par un organisme vivant.

M. Arayomi a dit qu’il était « un grand sceptique des aiguilles et des vaccinations en général », et pense que « le corps devrait être capable de produire les bons anticorps pour combattre les choses ».